اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الذهب يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي لندن – سبأ :

سجلت اسعار الذهب ارتفاعا طفيفا اليوم الجمعة، ويتجة المعدن الأصفر إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.



وصعد السعر الفوري للذهب 0.1 بالمائة إلى 1226.44 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07.49 بتوقيت جرينتش، ليرتفع المعدن 0.7 بالمائة هذا الأسبوع.



وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 بالمائة مسجلة 1230.9 دولار للأوقية.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.7 بالمائة إلى 831.10 دولار للأوقية،وزاد البلاديوم 1.22 بالمائة مسجلا 1083.60 دولار للأوقية، وصعدت الفضة 0.4 بالمائة إلى 14.61 دولار للأوقية.

سبأ [19/أكتوبر/2018]سبأ