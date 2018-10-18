ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 19 - أكتوبر - 2018 الساعة 04:28:45م
الأجهزة الأمنية بأمانة العاصمة تضبط 272 قضية جنائية خلال الأسبوع الماضي 
ضبطت الأجهزة الأمنية بأمانة العاصمة خلال الأسبوع الثاني من أكتوبر الجاري 272 قضية جنائية.
روسيا : منظومات (إس300) الصاروخية المسلمه لسورية بمواصفات حديثة
كشفت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة عن أن منظومات (إس300) الدفاعية الصاروخية التي تم تسليمها لسورية تختلف عن المنظومات الصاروخية الكلاسيكية من هذا النوع وتتميز بمواصفات حديثة.
اجتماع بوزارة الصناعة يناقش الإجراءات الكفيلة بدعم البنك المركزي
عقد بوزارة الصناعة والتجارة اليوم اجتماعا ضم وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب يحيى الدرة ومحافظ البنك المركزي الدكتور محمد السياني وكبار تجار الاستيراد والتصدير.
وزير الشباب والرياضة يدشن المرحلة الثانية من تدريب اللاعبين الموهوبين
دشن وزير الشباب والرياضة حسن محمد زيد اليوم بملاعب مدينة الثورة الرياضية المرحلة الثانية من تدريب الاعبين الموهوبين والتي ينفذها الفريق الفني لاكتشاف المواهب وإنشاء المدارس الكروية.
آخر الأخبار:
ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات تونس إلى 6 أشخاص
الذهب يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي
محافظ صنعاء: رؤية حل مشكلة التداخل بين المحافظة والأمانة ستحدث نقلة نوعية في الخدمات
وفاة ٢٦ شخصاً بحوادث مرورية في سبتمبر الماضي بأمانة العاصمة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  اقتصاد
الذهب يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي
[19/أكتوبر/2018]
لندن – سبأ :

سجلت اسعار الذهب ارتفاعا طفيفا اليوم الجمعة، ويتجة المعدن الأصفر إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.


وصعد السعر الفوري للذهب 0.1 بالمائة إلى 1226.44 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07.49 بتوقيت جرينتش، ليرتفع المعدن 0.7 بالمائة هذا الأسبوع.

وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 بالمائة مسجلة 1230.9 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.7 بالمائة إلى 831.10 دولار للأوقية،وزاد البلاديوم 1.22 بالمائة مسجلا 1083.60 دولار للأوقية، وصعدت الفضة 0.4 بالمائة إلى 14.61 دولار للأوقية.

سبأ
  المزيد من (اقتصاد)
الصين تكتشف نحو 377 مليار متر مكعب من الغاز الصخري العام الماضي
انخفاض الأسهم الأمريكية عند الفتح بفعل محضر المركزي الأمريكي
انخفاض طلبات إعانة البطالة الأمريكية الأسبوع الماضي
انخفاض مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية عند الإغلاق
الدولار يقلص مكاسبه بفعل محضر اجتماع المركزي الامريكي
استقرار أسعار الذهب مع صعود الدولار وتراجع الأسهم
انخفاض أسعار النفط عن 80 دولارا بفعل ارتفاع المخزونات الامريكية
اجتماع بوزارة الصناعة يناقش الإجراءات الكفيلة بدعم البنك المركزي
استقرار معدل التضخم السنوي بالاتحاد الأوروبي عند 2ر2 بالمائة
الدين العام الإسباني يرتفع إلى 34ر1 تريليون دولار في أغسطس
العدوان السعودي على اليمن
إصابة مواطن بقصف صاروخي سعودي على مديرية الظاهر بصعدة
[18/أكتوبر/2018]
إستشهاد وإصابة خمسة مواطنين إثر غارتين لطيران العدوان بالحديدة
[18/أكتوبر/2018]
استشهاد وإصابة أربعة مواطنين في عملية قنص وقصف صاروخي ومدفعي للعدوان
[18/أكتوبر/2018]
إصابة ثلاثة مواطنين بقصف صاروخي ومدفعي سعودي بصعدة
[17/أكتوبر/2018]
طيران العدوان يشن ست غارات على منازل المواطنين بالحديدة
[17/أكتوبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by