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آخر تحديث: الجمعة، 19 - أكتوبر - 2018 الساعة 04:28:45م
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وفاة ٢٦ شخصاً بحوادث مرورية في سبتمبر الماضي بأمانة العاصمة
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وفاة ٢٦ شخصاً بحوادث مرورية في سبتمبر الماضي بأمانة العاصمة
[19/أكتوبر/2018]
صنعاء - سبأ:

توفى ٢٦ شخصاً وأصيب ٢٧٠ آخرين منهم ١٣٢ إصابتهم بليغة, في ٢٠٩ حادثاً مرورياً خلال سبتمبر الماضي بأمانة العاصمة.


وأوضح تقرير صادر عن إدارة شرطة مرور الأمانة تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الحوادث توزعت على ١٠٥ حوادث دهس مشاة, و٨٧ صدام سيارات مع درجات نارية وسيارات أخرى, و١٧ حادث سقوط وتصادم آليات متنوعة.

وبيًن التقرير أن إجمالي الخسائر الناجمة عن تلك الحوادث بلغت ٩٧ ملايين و٢٠٠ ألف ريال.

وأرجع مدير مرور الأمانة العميد علي الوشلي، أسباب الحوادث إلى عدم الالتزام بقواعد وأنظمة المرور والسرعة الزائدة والتجاوز الخاطئ وعدم صيانة المركبات.

ودعا السائقين إلى التعاون مع رجال المرور والالتزام بالإرشادات المرورية للحد من الحوادث والاختناقات المرورية.

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