ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 19 - أكتوبر - 2018 الساعة 11:12:08ص
الأجهزة الأمنية بأمانة العاصمة تضبط 272 قضية جنائية خلال الأسبوع الماضي 
ضبطت الأجهزة الأمنية بأمانة العاصمة خلال الأسبوع الثاني من أكتوبر الجاري 272 قضية جنائية.
نيبينزيا: ما تسمى “المجموعة المصغرة” لا علاقة لها بحل الأزمة في سورية
أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا أن الاجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية تتعارض مع القانون الدولي وتعرقل التوصل إلى حل سياسي للأزمة داعيا المجتمع الدولي إلى دعم عملية إعادة الإعمار وتسهيل عودة المهجرين السوريين إلى بلا
اجتماع بوزارة الصناعة يناقش الإجراءات الكفيلة بدعم البنك المركزي
عقد بوزارة الصناعة والتجارة اليوم اجتماعا ضم وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب يحيى الدرة ومحافظ البنك المركزي الدكتور محمد السياني وكبار تجار الاستيراد والتصدير.
وزير الشباب والرياضة يدشن المرحلة الثانية من تدريب اللاعبين الموهوبين
دشن وزير الشباب والرياضة حسن محمد زيد اليوم بملاعب مدينة الثورة الرياضية المرحلة الثانية من تدريب الاعبين الموهوبين والتي ينفذها الفريق الفني لاكتشاف المواهب وإنشاء المدارس الكروية.
آخر الأخبار:
مؤسسة الشعب تختتم توزيع الملابس على أسر النازحين بالحديدة
دك تجمعات العدو السعودي ومرتزقته و عمليات عسكرية على مواقعهم  
استشهاد وإصابة سبعة مواطنين بغارات الطيران وقصف صاروخي للعدوان
قحيم يتفقد سير أعمال تحسين شبكتي المياه والصرف الصحي بمديرية الحالي
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مؤسسة الشعب تختتم توزيع الملابس على أسر النازحين بالحديدة
[19/أكتوبر/2018] الحديدة - سبأ:
اختتمت مؤسسة الشعب الاجتماعية للتنمية، بالشراكة مع مؤسسة يمن ثبات توزيع الملابس على أبناء النازحين في مديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة.

وأفاد مدير المشاريع الإنسانية بمؤسسة الشعب محمد الجعدي وممثل مؤسسة يمن ثبات وديع الحشيشي أن توزيع الملابس على أسر النازحين يأتي ضمن المرحلة الرابعة من حملة إغاثة النازحين في محافظة الحديدة التي تنفذها المؤسستان. 

وأوضحا أنه تم توزيع ألفي قطعة ملابس لنساء وأطفال النازحين منها 600 قطعة بمديرية الدريهمي، و800 قطعة بمديرية السخنة،  و600 قطعة بمديرية المنصورية، وذلك بهدف التخفيف من معاناتهم جراء العدوان.

وأكد الجعدي والحشيشي أن المرحلة الرابعة من حملة إغاثة النازحين بالمحافظة للعام  2018م، لازالت مستمرة وستشهد الأيام القليلة القادمة تنفيذ عدد من المشاريع الإغاثية بمديريات المنصورية وبيت الفقيه والسخنة.

فيما أعربت الأسر النازحة عن امتنانها لهذه اللفتة الإنسانية للمؤسستين. داعين بقية المؤسسات والمنظمات الخيرية إلى أن تحذوا حذوا مؤسستي الشعب ويمن ثبات في إغاثة النازحين.
سبأ
  المزيد من (محلي)
الأجهزة الأمنية بأمانة العاصمة تضبط 272 قضية جنائية خلال الأسبوع الماضي 
دك تجمعات العدو السعودي ومرتزقته و عمليات عسكرية على مواقعهم  
استشهاد وإصابة سبعة مواطنين بغارات الطيران وقصف صاروخي للعدوان
قحيم يتفقد سير أعمال تحسين شبكتي المياه والصرف الصحي بمديرية الحالي
القائم بأعمال محافظ الحديدة يطلع علي سير العمل بالمرافق الصحية بالزهرة
اختتام دورة تدريبية خاصة بحقوق الطفل في إب
إصابة مواطن بقصف صاروخي سعودي على مديرية الظاهر بصعدة
عملية هجومية على جبل مشعل بجيزان وتدمير آليتين
تفقد سير عمل فريق مسح تقييم موقع القطاعات المختلفة بالمحويت
إستشهاد وإصابة خمسة مواطنين إثر غارتين لطيران العدوان بالحديدة

العدوان السعودي على اليمن
إصابة مواطن بقصف صاروخي سعودي على مديرية الظاهر بصعدة
[18/أكتوبر/2018]
إستشهاد وإصابة خمسة مواطنين إثر غارتين لطيران العدوان بالحديدة
[18/أكتوبر/2018]
استشهاد وإصابة أربعة مواطنين في عملية قنص وقصف صاروخي ومدفعي للعدوان
[18/أكتوبر/2018]
إصابة ثلاثة مواطنين بقصف صاروخي ومدفعي سعودي بصعدة
[17/أكتوبر/2018]
طيران العدوان يشن ست غارات على منازل المواطنين بالحديدة
[17/أكتوبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by