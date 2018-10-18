مؤسسة الشعب تختتم توزيع الملابس على أسر النازحين بالحديدة [19/أكتوبر/2018] الحديدة - سبأ:

اختتمت مؤسسة الشعب الاجتماعية للتنمية، بالشراكة مع مؤسسة يمن ثبات توزيع الملابس على أبناء النازحين في مديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة.



وأفاد مدير المشاريع الإنسانية بمؤسسة الشعب محمد الجعدي وممثل مؤسسة يمن ثبات وديع الحشيشي أن توزيع الملابس على أسر النازحين يأتي ضمن المرحلة الرابعة من حملة إغاثة النازحين في محافظة الحديدة التي تنفذها المؤسستان.



وأوضحا أنه تم توزيع ألفي قطعة ملابس لنساء وأطفال النازحين منها 600 قطعة بمديرية الدريهمي، و800 قطعة بمديرية السخنة، و600 قطعة بمديرية المنصورية، وذلك بهدف التخفيف من معاناتهم جراء العدوان.



وأكد الجعدي والحشيشي أن المرحلة الرابعة من حملة إغاثة النازحين بالمحافظة للعام 2018م، لازالت مستمرة وستشهد الأيام القليلة القادمة تنفيذ عدد من المشاريع الإغاثية بمديريات المنصورية وبيت الفقيه والسخنة.



فيما أعربت الأسر النازحة عن امتنانها لهذه اللفتة الإنسانية للمؤسستين. داعين بقية المؤسسات والمنظمات الخيرية إلى أن تحذوا حذوا مؤسستي الشعب ويمن ثبات في إغاثة النازحين.

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