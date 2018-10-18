الأجهزة الأمنية بأمانة العاصمة تضبط 272 قضية جنائية خلال الأسبوع الماضي [19/أكتوبر/2018] صنعاء - سبأ:

ضبطت الأجهزة الأمنية بأمانة العاصمة خلال الأسبوع الثاني من أكتوبر الجاري 272 قضية جنائية.



وأوضحت الإدارة العامة لأمن الأمانة في تقرير تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أن رجال الأمن تمكنوا من ضبط 48 قضيّة سرقة مختلفة، منها ثلاث قضايا سرقة بالإكراه وأربع قضايا سرقة من على السيارات.



وأشار إلى أن رجال الأمن استعادوا سيارة مسروقة، وضبطوا ست قضايا سرقة محال تجارية، إلى جانب ثمان قضايا سرقة منازل تم إحالتها للجهات القضائية.



وذكر التقرير أن التحريات أسفرت عن ضبط 57 مطلوباً للأمن في قضايا جنائية، منهم ثمانية مطلوبين في عدد من المحافظات، إضافة إلى إلقاء القبض على 17 مطلوبا للعدالة بموجب أوامر ضبط قضائية.



ولفت التقرير إلى أنه تم الكشف عن ملابسات 10 قضايا جنائية كانت مجهولة الفاعل، وإلقاء القبض على مرتكبيها.

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