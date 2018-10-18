دك تجمعات العدو السعودي ومرتزقته و عمليات عسكرية على مواقعهم [19/أكتوبر/2018] محافظات ـ سبأ:

استهدفت القوتين الصاروخية والمدفعية تجمعات العدو ومرتزقته، ونفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات هجومية على مواقعهم، كما تصدى لمحاولات زحف لهم ما أدى إلى مصرع وجرح العشرات منهم وتدمير آلياتهم خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأفاد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخا باليستيا من نوع بدر1 على تجمعات للمرتزقة في البقع قبالة نجران ، فيما استهدفت المدفعية تجمعات لهم غرب السديس و في صحراء الأجاشر محققة إصابات مباشرة .



ودمرت وحدة الهندسة آلية عسكرية لمرتزقة الجيش السعودي قبالة الطلعة ومصرع من كانوا على متنها .



وذكر المصدر أن صاروخ زلزال2 استهدف تجمعات المرتزقة في مجازة ، ودك قصف مدفعي تجمعات أخرى قبالة منفذ علب في عسير محققاً إصابات مباشرة .



وفي جيزان استهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات للجنود السعوديين في مركز محولة بجبل قيس محققة إصابات مباشرة ، و تجمعات للمرتزقة شرق الدود وجحفان ، فيما نفذ أبطال الجيش واللجان عملية إغارة على جبل مشعل وإحراق آليتين وقتلى وجرحى من الجنود السعوديين .



وأوضح المصدر أن الجيش واللجان نفذوا عملية نوعية واسعة على مواقع الغزاة والمرتزقة جنوب غرب كيلو16 في الساحل الغربي بمساندة وحدة المدفعية أسفرت عن مصرع وجرح العديد منهم وتدمير مدرعة.



و تم إعطاب آلية عسكرية للمرتزقة من قبل وحدة القناصة وإحراق مدرعة بالأسلحة الرشاشة جنوب كيلو 16.



وأشار المصدر إلى أن أبطال الجيش واللجان الشبيعة نفذوا عملية إغارة على مواقع المرتزقة في التحيتا وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم وفرار من تبقى منهم.



ولقي عدد من المرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون في عملية إغارة على مواقعهم في جبهة عصيفرة بمحافظة تعز ، كما قتل خمسة من المرتزقة وأصيب آخرون خلال عملية هجومية مسنودة بالمدفعية استهدفت مواقعهم في جبهة الجرة.



وأكد المصدر انكسار زحف واسع للمرتزقة على تبيشعة في جبل حبشي ومصرع وإصابة عدد كبير منهم بينهم قيادات واستمر الزحف أكثر من 5 ساعات دون تحقيق أي تقدم.



ونفذت وحدة الهندسة كميناً محكماً لمجموعة من المرتزقة في تبة الصالحين بالشقب وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم.



ولفت المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات للمرتزقة شمال صحراء ميدي و غرب حيران محققة إصابات مباشرة.



وتصدى أبطال الجيش واللجان الشعبية لمحاولة زحف لمرتزقة العدوان في جبهة قانية بمحافظة البيضاء ، فيما قتل وأصيب نحو عشرة من المرتزقة في عمليات متفرقة بالجبهة نفسها.



وفي محافظة مأرب دكت مدفعية الجيش واللجان تجمعاً لآليات المرتزقة في جبهة الضيق بمديرية صرواح ، أما في لحج فاستهدفت مواقع للمرتزقة في كرش محققة إصابات مباشرة.



و قال المصدر إن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية إغارة على مواقع المرتزقة بالقرب من مجمع المتون بمحافظة الجوف ومصرع وإصابة العشرات منهم.

سبأ