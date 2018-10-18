استشهاد وإصابة سبعة مواطنين بغارات الطيران وقصف صاروخي للعدوان [19/أكتوبر/2018] محافظات ـ سبأ:

استشهد أربعة مواطنون و أصيب ثلاثة آخرون بغارات الطيران وقصف صاروخي للعدوان على محافظتي الحديدة وصعدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن ثلاثة مواطنين استشهدوا وأصيب اثنان آخران جراء غارتين لطيران العدوان على منطقة 7 يوليو بمدينة الحديدة.



وأكد المصدر استشهاد مواطن في استهداف طيران العدوان جامع الرحمة بمديرية المراوعة بثلاث غارات ، كما شن الطيران غارتين على منزل مواطن بمديرية الحالي.



وفي محافظة صعدة أصيب مواطن إثر قصف صاروخي سعودي على منطقة غافرة بمديرية الظاهر.

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