محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قحيم يتفقد سير أعمال تحسين شبكتي المياه والصرف الصحي بمديرية الحالي الحديدة - سبأ :

تفقد القائم بأعمال محافظ الحديدة محمد عياش قحيم اليوم مشروع تحسين خدمات المياه بمديرية الحالي البالغ تكلفته 34 مليون و500 ألف ريال.



واستمع قحيم من مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي عبد الرحمن إسحاق إلى شرح عن مكونات المشروع الذي سيستفيد منه ١٤ ألف نسمة تقريبا يشمل تركيب شبكة مياه جديدة بطول ١٢ ألف متر بأقطار من 110- 90 ملم مع تبديل التوصيلات المنزلية لضمان وصول المياه النظيفة إلى المنازل بصورة جيدة .



كما تفقد القائم بأعمال محافظ ااحديدة سير العمل بمشروع الحد من إنتشار وباء الكوليرا بمديرية الحالي، لتحسين شبكة الصرف الصحي من خلال تبديل التوصيلات المنزلية وتركيب توصيلات وفناطيس لتصريف المياه المستخدمة بدلا من تصريفها بالشوارع.



ويستهدف المشروع الذي ينفذ بتمويل، منظمة اليونيسيف مائة منزل و ٣٠٠ موقع صرف صحي..



رافقه خلال الزيارة مدير المديرية عبد المنعم الرفاعي ومدير غرفة طوارئ المياه بمحور تهامة وائل عبده الوعيل وعدد من المسؤولين المختصين في المؤسسة.

سبـأ [18/أكتوبر/2018]سبـأ