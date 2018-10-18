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القائم بأعمال محافظ الحديدة يطلع علي سير العمل بالمرافق الصحية بالزهرة
[18/أكتوبر/2018]
الحديدة - سبأ :

اطلع القائم بأعمال محافظ الحديدة محمد عياش قحيم ومعه وكيل المحافظة علي قشر اليوم، على سير العمل بمستشفى مديرية الزهرة الريفي.

كما أطلعا على مستوى الخدمات بالمركز التغذوي العلاجي الاستقراري لمعالجة الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد والشديد بعد أن تم إعادة تأهيل المستشفى والمركز وصيانتهما من قبل مؤسسة التنمية المستدامة .

واستمع القائم بالأعمال من مدير مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور عبد الرحمن جار الله إلى شرح عن التدخلات التي نفذتها المؤسسة في المستشفى بتمويل من منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أن تدخلات المنظمة شملت تأهيل أقسام الأطفال والنساء والولادة والجراحة والباطنية ورعاية الأمومة والطفولة والتحصين والتلقيح ضد الأمراض والأوبئة والتي ستساهم في تجويد الخدمات التي يقدمها المستشفى للمرضى.

وثمن مدير مكتب الصحة اهتمام قيادة المحافظة بالقطاع الصحي في مختلف مديريات المحافظة والعمل على تذليل الصعوبات التي تعترض سير العمل، خاصة ما يتصل بإعادة تأهيلها وصيانتها وتزويدها بالمستلزمات الطبية.

وأكد الدكتور جار الله أن مكتب الصحة بالمحافظة سيواصل تقديم الدعم لكافة المرافق الصحية بالمحافظة بالتعاون مع المنظمات الداعمة.. ثمنا جهود مؤسسة التنمية المستدامة ودعم منظمة الصحة العالمية للقطاع الصحي بالمحافظة.

وخلال الزيارة التي رافقه خلالها مدير مكتب الشؤون الاجتماعية محمد حجر ومدير فرع الهيئة الوطنية لتنسيق الشؤون الإنسانية جابر الرازحي ومدير المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالمحافظة عبد الرحم إسحاق، أشاد قحيم بمستوى الانضباط بالمستشفى والخدمات الطبية التي تقدمها المرافق الصحية بمديرية الزهرة خصوصا بعد إعادة تأهيلها.

وأكد على أهمية الاستمرار في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى للتخفيف من معاناة تنقلهم إلى المدن الرئيسية خاصة في ظل الأوضاع الراهنة جراء العدوان.

كما أكد دعم قيادة المحافظة ومكتب الصحة والسلطة المحلية للمرافق الصحية بالمديرية بما يمكنها من الاستمرار في تقديم خدماتها الطبية.

رافقهم مدير عام مديرية الزهرة عبد الرحمن الرفاعي ومدير مكتب الصحة بالمديرية حسن جيش ومنسقة مؤسسة التنمية المستدامة آسيا المشرقي ومنسق المشاريع الصحية بمؤسسة التنمية المستدامة المهندس مهند حجر.

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