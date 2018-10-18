محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اختتام دورة تدريبية خاصة بحقوق الطفل في إب إب - سبأ :

اختتمت بمحافظة إب اليوم الدورة التدريبية الخاصة بحقوق الطفل، نظمتها الإدارة العامة لحماية الأسرة بوزارة الداخلية ووزارة العدل، بالتنسيق مع اللجنة الفنية لعدالة الأطفال بالتعاون مع اليونيسيف.



هدفت الدورة التي استمرت ثلاثة أيام إكساب 30 مشاركا ومشاركة من ضباط الشرطة في محافظتي إب والحديدة معارف حول مفهوم الطفولة ونظام عدالة الأطفال وجنوح الأحداث، إضافة لموضوع الطفل في نزاع مع القانون أمام الشرطة .



وأوضح مدير فرع حماية الأسرة بمحافظة إب العقيد غمدان أبو ذيبة ورئيسة اللجنة الفنية لمشروع نظام عدالة الأطفال بوزارة العدل آمال ناصر الرياشي أن المشاركين تلقوا معلومات عن كيفية تعامل الشرطة مع الحدث في مرحلة جمع الاستدلال وكذا تعاملها مع أسرة ومجتمع الطفل وحقوقه في المواثيق الدولية والتشريع اليمني.



وتضمنت الدورة أنشطة تدريبية ومحاضرات عن مهارات اتصال الشرطة مع الطفل، ومفاهيم العدالة التصالحية، بالإضافة إلى استعراض مهام دور التوجيه الاجتماعية مع نظام عدالة الأحداث.

سبـأ [18/أكتوبر/2018]سبـأ