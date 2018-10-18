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  رياضة
محافظ ذمار يكرم الفائزين في منافسات البطولة التنشيطية الثانية لسباق الطريق
[18/أكتوبر/2018]
ذمار - سبأ :

كرم محافظ ذمار محمد حسين المقدشي اليوم الفائزين في منافسات البطولة التنشيطية الثانية لسباق الطريق في ألعاب القوى والتي نظمها فرع اتحاد ألعاب القوى بذمار تحت إشراف الاتحاد العام لألعاب القوى ومكتب الشباب والرياضة بالمحافظة.


شارك في البطولة التي شهدت أربعة سباقات للبراعم لمسافة 1500 م والناشئين لمسافة 3كم والشباب لمسافة 6كم والكبار لمسافة 8كم، نحو 200 مشارك من الأندية الرياضية والمدارس والهواة وفروع الاتحادات الرياضية بالمحافظة.

وخلال التكريم أشاد المحافظ المقدشي بجهود مكتب الشباب وفروع الاتحادات الرياضية بالمحافظة في إقامة الفعاليات والأنشطة الرياضية المختلفة، وبمستوى الإعداد والتنظيم لفعاليات هذه الدورة.

ولفت إلى المشاركة المتميزة والتنافس الذي شهدته مسابقات البطولة .. مشيرا إلى أن ذلك يؤكد الإرادة القوية للشباب في مواجهة مخططات العدوان الرامية تعطيل مظاهر الحياة في البلاد.

وأكد محافظ ذمار اهتمام قيادة السلطة المحلية بالشباب باعتبارهم الثروة الحقيقية التي يعول عليها بناء الوطن.

فيما أشار مدير مكتب الشباب والرياضة حسين أحمد الصوفي إلى أن إقامة البطولة يأتي في إطار الإحتفاء بالأعياد الوطنية المجيدة سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر.. منوها بمستوى نشاط رياضة ذمار في معظم المديريات رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وعبر عن الشكر لقيادة المحافظة واتحاد اللعبة واللجان العاملة وكل من ساهم في إنجاح فعاليات الدورة.

وفي ختام البطولة التي احتضنتها مدينة الشهيد ذعفان الرياضية بذمار، تم تكريم الفائزين في مسابقات الدورة والتي أسفرت عن التالي:

فئة البراعم (1500م)

الاول عبدالمجيد ابو عاطف نجم سبأ الثاني احمد احمد الحربي شباب رخمة الثالث محمد مبروك الهلالي شباب رخمة الرابع علي شريم سلام معبر

الخامس ربيع الصراري شباب رخمة

سباق الناشئين لمسافة 3كم :

الاول قاسم القايفي سلام معبر

الثاني جمال عبدالله العفارة سلام معبر

الثالث رمزي صلاح شباب رخمة

الرابع اسامة ابو عاطف نجم سبأ

الخامس يوسف محمد احمد شباب رخمة

السادس ربيع القطاع نجم سبأ

السابع الايهم احمد سلام معبر

الثامن علاء حسين جعيم سلام معبر

التاسع عبدالله خالد الخضر شباب رخمة

العاشر عتيق خالد الهكري سلام معبر

سباق الشباب لمسافة 6 كم :

الاول حاشد الجوباني فتح ذمار – الثاني مصطفى الميثالي سلام معبر - الثالث عبدالرحمن اليعري سلام معبر - الرابع محمد اليسلحي شباب رخمه – الخامس لطف عباد سلام معبر – السادس وليد الريمي سلام معبر - السابع معتصم محمد الراعي سلام معبر – الثامن محمد فؤاد البداي فتح ذمار – التاسع عبدالقادر العلوان سلام معبر – العاشر محمد احمد الفضل سلام معبر .

سباق الكبار لمسافة 8كم :

الاول نبيل محمد صغير الجربي فتح ذمار

– الثاني مراد الجوباني شباب سنبان

– الثالث عبده الحطمه شباب رخمه .

أدار البطولة تحكيما نجوم ألعاب القوى سابقا: خالد العتاشي – محمد العتاشي – سمير اليفاعي – اكرم عطيه – مراد ابوعاطف – مصطفى المحيا – محمد الحداء – محمد عبدالله الفقيه – محمد عبدالله الرخمي – محمد العزي غانم .

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