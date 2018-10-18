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  محلي
تفقد سير عمل فريق مسح تقييم موقع القطاعات المختلفة بالمحويت
[18/أكتوبر/2018]
المحويت - سبأ :

دعت منسقة المنظمة الدولية للهجرة بمحافظة المحويت إبتسام الصنعاني المجتمع المحلي إلی التعاون مع فريق المسح الميداني الخاص بتقييم موقع القطاعات المتعددة لوضع خطة الاستجابة الإنسانية الملحة للمحافظة لعام 2019 م.


وأكدت الصنعاني خلال زيارتها لعدد من المواقع المستهدفة بالمديريات، أهمية المسح الذي ينفذه 31 باحثا لمدة شهر لمعرفة حجم المتطلبات الأساسية والطارئة لوضع خطة الاحتياجات الإنسانية وتعزيز دعم المنظمات الدولية للتخفيف من تداعيات الأزمة الراهنة .

ونوهت باستمرار التواصل مع الباحثين في الميدان لتذليل أي صعوبات لضمان منهجية دراسة القطاعات المتعددة من خلال استمارة المسح لإيجاد قاعدة معلوماتية تتضمن الاحتياجات المعيشية والتعليمية والاجتماعية والصحة والغذاء وكذا دخل الأسرة.

وأشارت إلی أهمية نتائج المسح في تقصي أوضاع النازحين والمهاجرين والعائدين واللاجئين والمجتمع المضيف وغير المضيف لتوفير معلومات دقيقة تساعد المنظمات علی التدخل وفقا لخطة الاستجابة الإنسانية للمحافظة المزمع إعدادها من واقع بيانات المسح.

وحثت الصنعاني الباحثين علی الحرص والدقة في استيفاء البيانات المجتمعية للوصول إلی قاعدة معلوماتية شاملة تسهم في دعم مصفوفة تدخلات إنسانية لتخفيف معاناة مختلف شرائح وفئات المجتمع.

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