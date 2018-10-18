إطلاق صاروخ زلزال2 على تجمعات المرتزقة بعسير [18/أكتوبر/2018] عسير - سبأ:

أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية اليوم صاروخ زلزال 2 على تجمعات مرتزقة العدوان بقطاع عسير.



وأوضح مصدر عسكري بعسير لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة الصاروخية استهدفت بصاروخ محلي الصنع نوع زلزال2 تجمعات المرتزقة في مجازة.



وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية قصفت تجمعات المرتزقة قبالة منفذ علب في عسير.



وذكر المصدر أن الجيش واللجان الشعبية استهدفوا تجمعات الجنود السعوديين في مركز محولة بجبل قيس بجيزان مكبدين العدو خسائر في الأرواح والعتاد.

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