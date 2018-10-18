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آخر تحديث: الخميس، 18 - أكتوبر - 2018 الساعة 08:05:34م
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اختتام دورة تدريبية حول مخاطر الكوليرا في عدد من مديريات إب وتعز
[18/أكتوبر/2018] إب ـ سبأ:
اختتمت بمحافظة إب اليوم دورة تدريبية لمسئولي التوجيه والإرشاد حول مخاطر الكوليرا وطرق الوقاية منه في المديريات المستهدفة بمحافظتي إب وتعز، ينظمها مركز التدريب والتأهيل بوزارة الأوقاف بالتعاون مع منظمة اليونيسيف.

هدفت الدورة في يومين تنمية قدرات 30 مشاركا ومشاركة من القيادات الإرشادية ومسئولي التوجيه والإرشاد بالمديريات المستهدفة في رسم الخطط الميدانية وإنشاء فرق العمل الخاصة بالتوعية المجتمعية بمخاطر وباء الكوليرا، ومناقشة خطط التوعية المستقبلية في كل مديرية وفقا لبناء خطاب إرشادي يسهم بشكل فاعل ومؤثر في معالجة قضايا المجتمع المختلفة.

وإستهدفت الدورة عشر مديريات من محافظة إب "الرضمة، ذي السفال، القفر، العدين، المخادر، مذيخرة، حزم العدين، فرع العدين وحبيش ومديريتي "التعزية وحيفان "بمحافظة تعز.

وفي الاختتام أوضح مدير مركز التدريب والتأهيل بوزارة الأوقاف محمد السهماني أن المشاركين تلقوا معارف حول مرض الكوليرا وطرق الوقاية منه بما يمكنهم من التوعية بمخاطر الكوليرا والوقاية منه إنطلاقا من واجبهم الديني.

وبين أن المشاركين تلقوا أيضا معلومات حول وسائل الاتصال وآلية التقييم والمتابعة وإعداد الخطط الإرشادية وتشكيل شبكات محلية لتنفذ حملة التوعية الميدانية التي تستمر شهر في  التجمعات السكانية والمساجد والمدارس, والمراكز الصحية وغيرها بالمديريات المستهدفة.
سبأ
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