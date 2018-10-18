عمومية جمعية الجراف للتنمية تنتخب هيئة إدارية للجمعية [18/أكتوبر/2018] صنعاء - سبأ:

انتخبت الجمعية العمومية لجمعية الجراف للتنمية اليوم هيئة إدارية جديدة برئاسة بشرى علي الجلبين وبشرى حسن علي أحمد أمينا عاما للجمعية ولجنة الرقابة والتفتيش بالجمعية برئاسة يحيى محمد العاقل وفاطمة عبد الله السياغي نائبا.



وخلال الاجتماع بحضور مندوبي مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة صالح مهدي ومحمود البحري .. أوضحت رئيسة الجمعية بشرى الجلبين أن جمعية الجراف للتنمية تسعى خلال الفترة المقبلة لمواصلة أعمالها الإنسانية والخيرية والتنموية لمختلف شرائح المجتمع.



وأشارت إلى أن الجمعية تركز ضمن أهدافها الإنسانية على الأسر الفقيرة والأيتام والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة والسجينات وأطفالهن والأحداث خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد.



ونوهت الجلبين بدور قيادة أمانة العاصمة ومكتب الشؤون الاجتماعية والعمل ورئيسة الجمعية السابقة بشرى السماوي على الجهود المبذولة في دعم الجمعية منذ تأسيسها .. لافتة إلى دور رئيسة الجمعية الفاعل خلال الفترة الماضية في تعزيز الأنشطة والأعمال الخيرية.



وناشدت رئيسة جمعية الجراف للتنمية، الجهات المعنية ورجال الأعمال والخيرين دعم الجمعية ومساندتها خلال الفترة المقبلة بما يمكنها من مواصلة نشاطها الخيري والإنساني.



وكانت رئيسة الجمعية السابقة بشرى السماوي، أكدت دعمها ومساندتها للهيئة الإدارية لجمعية الجراف للتنمية برئاسة بشرى الجلبين.. مستعرضة الصعوبات التي واجهت الجمعية خلال الفترة الماضية في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد.

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