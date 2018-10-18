ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 18 - أكتوبر - 2018 الساعة 06:48:15م
رئيسا مجلسي النواب والوزراء يؤكدان أهمية تعزيز التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
ألتقى رئيس مجلس النواب الأخ يحيى على الراعي اليوم رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور.
نيبينزيا: ما تسمى “المجموعة المصغرة” لا علاقة لها بحل الأزمة في سورية
أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا أن الاجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية تتعارض مع القانون الدولي وتعرقل التوصل إلى حل سياسي للأزمة داعيا المجتمع الدولي إلى دعم عملية إعادة الإعمار وتسهيل عودة المهجرين السوريين إلى بلا
اجتماع بوزارة الصناعة يناقش الإجراءات الكفيلة بدعم البنك المركزي
عقد بوزارة الصناعة والتجارة اليوم اجتماعا ضم وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب يحيى الدرة ومحافظ البنك المركزي الدكتور محمد السياني وكبار تجار الاستيراد والتصدير.
وزير الشباب والرياضة يدشن المرحلة الثانية من تدريب اللاعبين الموهوبين
دشن وزير الشباب والرياضة حسن محمد زيد اليوم بملاعب مدينة الثورة الرياضية المرحلة الثانية من تدريب الاعبين الموهوبين والتي ينفذها الفريق الفني لاكتشاف المواهب وإنشاء المدارس الكروية.
آخر الأخبار:
عمومية جمعية الجراف للتنمية تنتخب هيئة إدارية للجمعية
صيادو وعاملي هيئة المصائد ينددون بتصعيد العدوان على الساحل الغربي
تدشين حملة رفع الأسواق والبسطات العشوائية بإب
اختتام لقاء تشاوري بإب لدراسة حالة الأطفال قيد الاحتجاز
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
صيادو وعاملي هيئة المصائد ينددون بتصعيد العدوان على الساحل الغربي
[18/أكتوبر/2018] الحديدة - سبأ:
ندد موظفو الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر وصيادي محافظة الحديدة باستمرار العدوان السعودي الأمريكي والتصعيد المستمر على الحديدة والساحل الغربي.

وحمل المشاركون في وقفة احتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة بالمحافظة اللافتات المنددة بجرائم العدوان التي يرتكبها بحق أبناء الشعب اليمني الأبرياء وفي مقدمتهم الصيادين الذين يستهدفونهم في البر والبحر.

واستنكر بيان صادر عن الوقفة المجازر التي يرتكبها طيران العدوان ومرتزقتهم وعملائهم ضد المواطنين الابرياء. .. محملا المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة وهيئاتها خاصة مجلسي الأمن وحقوق الانسان المسؤولية الكاملة لما تمارسه دول تحالف العدوان ضد اليمن أرضا وإنسانا.

وأكد البيان  أن تحالف العدوان ومرتزقته يسعون الى تجويع الشعب اليمني كافة من خلال استخدام الورقة الاقتصادية والتلاعب بالعملة من خلال طبع مليارات الريالات دون غطاء اقتصادي يحميها ويمنعها من الانهيار.

وناشد البيان الضمائر الحية في العالم والمنظمات الحقوقية والإنسانية على ضرورة الدعوة إلى  تفعيل الاحكام الخاصة باحترام السيادة الوطنية وحماية اليمن وشعبها من أي انتهاكات ووقف كافة أشكال العدوان والحصار الممنهج و الوقوف مع مظلومية الشعب اليمني.
سبأ
  المزيد من (محلي)
عمومية جمعية الجراف للتنمية تنتخب هيئة إدارية للجمعية
تدشين حملة رفع الأسواق والبسطات العشوائية بإب
اختتام لقاء تشاوري بإب لدراسة حالة الأطفال قيد الاحتجاز
بدء البرنامج التدريبي لقيادات السلطة المحلية بمحافظة إب
وقفة احتجاجية بمديرية الثورة بامانة العاصمة للتنديد باستمرار جرائم العدوان
قنص خمسة مرتزقة وتدمير آلية عسكرية بنجران
محافظ ذمار يتفقد العمل في سوق 21 سبتمبر للباعة المتجولين
توزيع مستلزمات مدرسية للطلاب النازحين والأيتام بمدينة معبر بذمار
تفقد سير حملة رفع البسطات وإزالة المخالفات بمعبر ذمار
حكومة شباب اليمن المستقل تختتم مهرجان ''صيفنا تراث''
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد وإصابة أربعة مواطنين في عملية قنص وقصف صاروخي ومدفعي للعدوان
[18/أكتوبر/2018]
إصابة ثلاثة مواطنين بقصف صاروخي ومدفعي سعودي بصعدة
[17/أكتوبر/2018]
طيران العدوان يشن ست غارات على منازل المواطنين بالحديدة
[17/أكتوبر/2018]
استشهاد اثنين من أبناء قبيلة عبيدة برصاص قوات الاحتلال الإماراتية
[15/أكتوبر/2018]
أضرار بالغة في ممتلكات المواطنين جراء القصف على صعدة
[15/أكتوبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by