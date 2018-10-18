صيادو وعاملي هيئة المصائد ينددون بتصعيد العدوان على الساحل الغربي [18/أكتوبر/2018] الحديدة - سبأ:

ندد موظفو الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر وصيادي محافظة الحديدة باستمرار العدوان السعودي الأمريكي والتصعيد المستمر على الحديدة والساحل الغربي.



وحمل المشاركون في وقفة احتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة بالمحافظة اللافتات المنددة بجرائم العدوان التي يرتكبها بحق أبناء الشعب اليمني الأبرياء وفي مقدمتهم الصيادين الذين يستهدفونهم في البر والبحر.



واستنكر بيان صادر عن الوقفة المجازر التي يرتكبها طيران العدوان ومرتزقتهم وعملائهم ضد المواطنين الابرياء. .. محملا المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة وهيئاتها خاصة مجلسي الأمن وحقوق الانسان المسؤولية الكاملة لما تمارسه دول تحالف العدوان ضد اليمن أرضا وإنسانا.



وأكد البيان أن تحالف العدوان ومرتزقته يسعون الى تجويع الشعب اليمني كافة من خلال استخدام الورقة الاقتصادية والتلاعب بالعملة من خلال طبع مليارات الريالات دون غطاء اقتصادي يحميها ويمنعها من الانهيار.



وناشد البيان الضمائر الحية في العالم والمنظمات الحقوقية والإنسانية على ضرورة الدعوة إلى تفعيل الاحكام الخاصة باحترام السيادة الوطنية وحماية اليمن وشعبها من أي انتهاكات ووقف كافة أشكال العدوان والحصار الممنهج و الوقوف مع مظلومية الشعب اليمني.

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