تدشين حملة رفع الأسواق والبسطات العشوائية بإب [18/أكتوبر/2018] إب ـ سبأ:

دشن مكتب الأشغال العامة والطرق بمحافظة إب اليوم حملة لإزالة الأسواق والبسطات العشوائية بمداخل مديريات مركز المحافظة.



وأوضح مدير مكتب الأشغال بالمحافظة المهندس بسام السقاف أنه تم خلال اليوم الأول من الحملة التي تنفذ بالتنسيق مع إدارة أمن المحافظة رفع عدد أربعة أسواق واقعة بمدخل الشوارع الرئيسية، تسببت في إختناقات مرورية فيها ونقلها إلى أماكن بديلة.



وأشار إلى أن الحملة ستستمر حتى الانتهاء من رفع الأسواق العشوائية .. مبينا أن الحملة تستهدف رفع المخالفات والأسواق العشوائية والبسطات بمديريتي الظهار والمشنة .



وثمن المهندس السقاف جهود قيادة المحافظة في تسخير الإمكانيات وتذليل الصعوبات التي قد تعيق سير الحملة بما يكفل إنجاحها .



فيما أوضح قائد فرع النجدة منسق الحملة العقيد طارش السامعي استمرار جهود رفع المخالفات والأسواق العشوائية التي أصبحت عائقا رئيسا أمام حركة السير بمدينة إب .. داعيا الجميع إلى التعاون مع الحملة لإنجاحها وتحقيق أهدافها.

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