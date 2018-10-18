ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 18 - أكتوبر - 2018 الساعة 06:48:15م
رئيسا مجلسي النواب والوزراء يؤكدان أهمية تعزيز التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
ألتقى رئيس مجلس النواب الأخ يحيى على الراعي اليوم رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور.
نيبينزيا: ما تسمى “المجموعة المصغرة” لا علاقة لها بحل الأزمة في سورية
أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا أن الاجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية تتعارض مع القانون الدولي وتعرقل التوصل إلى حل سياسي للأزمة داعيا المجتمع الدولي إلى دعم عملية إعادة الإعمار وتسهيل عودة المهجرين السوريين إلى بلا
اجتماع بوزارة الصناعة يناقش الإجراءات الكفيلة بدعم البنك المركزي
عقد بوزارة الصناعة والتجارة اليوم اجتماعا ضم وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب يحيى الدرة ومحافظ البنك المركزي الدكتور محمد السياني وكبار تجار الاستيراد والتصدير.
وزير الشباب والرياضة يدشن المرحلة الثانية من تدريب اللاعبين الموهوبين
دشن وزير الشباب والرياضة حسن محمد زيد اليوم بملاعب مدينة الثورة الرياضية المرحلة الثانية من تدريب الاعبين الموهوبين والتي ينفذها الفريق الفني لاكتشاف المواهب وإنشاء المدارس الكروية.
آخر الأخبار:
عمومية جمعية الجراف للتنمية تنتخب هيئة إدارية للجمعية
صيادو وعاملي هيئة المصائد ينددون بتصعيد العدوان على الساحل الغربي
تدشين حملة رفع الأسواق والبسطات العشوائية بإب
اختتام لقاء تشاوري بإب لدراسة حالة الأطفال قيد الاحتجاز
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
اختتام لقاء تشاوري بإب لدراسة حالة الأطفال قيد الاحتجاز
[18/أكتوبر/2018] إب ـ سبأ:
اختتم بمحافظة إب اليوم لقاءا تشاوريا لمناقشة نتائج دراسة حالة الأطفال الموُدًعين في مؤسسات الإحتجاز بمحافظتي إب وذمار، نفذته اللجنة الفنية لتعزيز عدالة الأطفال بالتعاون مع منظمة اليونيسيف.

واستعرض اللقاء الذي استمر يومين بمشاركة  40 مشاركاً من أعضاء اللجنة الفنية ووكلاء النيابة والأخصائيين الاجتماعين والباحثين القانونيين ومنسقين من مصلحة السجون، مكونات الدراسة الخاصة ببدائل الإحتجاز وضمانات التقاضي وتأهيل وإعادة دمج الأطفال في المجتمع.

وفي اللقاء أكد رئيس محكمة إستئناف محافظة إب القاضي عبدالعزيز الصوفي أهمية تطبيق الجهات المختصة لمخرجات الدراسة بما يخدم مصلحة الأطفال في نزاع مع القانون.

وشدد على ضرورة تصنيف الطفل في حالة تحفظ وليس احتجاز وإتخاذ تدابير لمصلحته وليس تطبيق العقوبات عليه بإعتبار أن المسئولية لا تقع على من هم دون سن 18 عاماً .. لافتا إلى أهمية اللقاء للخروج بنتائج إيجابية تسهم في معالجة لقضايا الأطفال قيد الاحتجاز.

فيما أشارت رئيسة اللجنة الفنية لعدالة الأطفال آمال الرياشي إلى أهمية الدور التكاملي بين الجهات الحكومية والمنظمات لدراسة وضع الأطفال المودعين وتحسين ظروف احتجازهم.

وبينت أن الهدف من اللقاء إيجاد أماكن ملائمة خاصة للأطفال قيد الإحتجاز لتنفيذ مختلف الأنشطة الخاصة بإعادة تأهيلهم ورعايتهم بما يضمن تغيير سلوك الطفل وليس لتنفيذ الأحكام أو الإحتجاز لجمع الإستدلالات أو التقاضي.

حضر اللقاء رئيس استئناف نيابة المحافظة القاضي الدكتور مروان المحاقري ونائب رئيس اللجنة الفنية لعدالة الطفل علي مجد الدين وممثل اليونيسيف نجيب سلطان.
سبأ
  المزيد من (محلي)
عمومية جمعية الجراف للتنمية تنتخب هيئة إدارية للجمعية
صيادو وعاملي هيئة المصائد ينددون بتصعيد العدوان على الساحل الغربي
تدشين حملة رفع الأسواق والبسطات العشوائية بإب
بدء البرنامج التدريبي لقيادات السلطة المحلية بمحافظة إب
وقفة احتجاجية بمديرية الثورة بامانة العاصمة للتنديد باستمرار جرائم العدوان
قنص خمسة مرتزقة وتدمير آلية عسكرية بنجران
محافظ ذمار يتفقد العمل في سوق 21 سبتمبر للباعة المتجولين
توزيع مستلزمات مدرسية للطلاب النازحين والأيتام بمدينة معبر بذمار
تفقد سير حملة رفع البسطات وإزالة المخالفات بمعبر ذمار
حكومة شباب اليمن المستقل تختتم مهرجان ''صيفنا تراث''
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد وإصابة أربعة مواطنين في عملية قنص وقصف صاروخي ومدفعي للعدوان
[18/أكتوبر/2018]
إصابة ثلاثة مواطنين بقصف صاروخي ومدفعي سعودي بصعدة
[17/أكتوبر/2018]
طيران العدوان يشن ست غارات على منازل المواطنين بالحديدة
[17/أكتوبر/2018]
استشهاد اثنين من أبناء قبيلة عبيدة برصاص قوات الاحتلال الإماراتية
[15/أكتوبر/2018]
أضرار بالغة في ممتلكات المواطنين جراء القصف على صعدة
[15/أكتوبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by