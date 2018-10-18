الأهلي يتغلب على الشعب ويتأهل لنهائي بطولة 14 أكتوبر [18/أكتوبر/2018] صنعاء - سبأ:

تأهل فريق أهلي صنعاء بصعوبة إلى نهائي بطولة 14 أكتوبر لكرة القدم التي ينظمها نادي الوحدة على مدى ثلاثة أيام.



جاء تأهل الأهلي للمباراة النهائية بعد فوزه على ضيفه الشعب بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمعهما اليوم ضمن المربع الذهبي للبطولة.



وأنهى الأهلي الشوط الأول متقدما بهدف لاعبه محمد السروري الذي سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك حارس الشعب علي فضل عباس.



وفي الشوط الثاني أضاف مهاجم الأهلي زكريا طفطوف الهدف الثاني، مستفيدا من تمريرة زميله عدنان القباطي، قبل أن يقلص الشعب النتيجة عبر علاء عوشة الذي إستغل دربكة في عمق دفاعات الأهلي ليضع الكرة في شباك حارس الأهلي علي العنسي.



وتتواصل منافسات البطولة غدا بلقاء يجمع الوحدة وضيفه 22 مايو والفائز من هذا اللقاء يواجه الأهلي الاثنين المقبل على نهائي البطولة.



حضر المباراة أمين عام النادي الأهلي عبد الله حسين جابر والمشرف الرياضي أنور الحيمي ومدير الكرة غمدان الحرازي.

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