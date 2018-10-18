ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في فرنسا إلى 14 قتيلا [18/أكتوبر/2018] باريس- سبأ:

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت جنوب فرنسا بعد هطول أمطار غزيرة إلى 14 قتيلا.



ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جريفو اليوم الخميس قوله: إن 3 أشخاص مازالوا في عداد المفقودين عقب وقوع الفيضانات.. مضيفا أن 17 منطقة مازالت تعاني من عدم وجود مياه نظيفة.



وقد أدى هطول الأمطار الغزيرة على مقاطعة "أود" بجنوب وسط البلاد لفيضان العديد من الأنهار والجداول المائية على ضفافها يوم الاثنين، مما أدى إلى حدوث فيضانات في 70 من أحياء المنطقة.



وقالت خدمة التحذير من الفيضانات بالحكومة إن مياه الفيضانات وصلت لارتفاع سبعة أمتار في بلدة تريبي في أعلى مستوى لها منذ 1891.

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