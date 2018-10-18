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آخر تحديث: الخميس، 18 - أكتوبر - 2018 الساعة 06:48:15م
رئيسا مجلسي النواب والوزراء يؤكدان أهمية تعزيز التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
ألتقى رئيس مجلس النواب الأخ يحيى على الراعي اليوم رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور.
نيبينزيا: ما تسمى “المجموعة المصغرة” لا علاقة لها بحل الأزمة في سورية
أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا أن الاجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية تتعارض مع القانون الدولي وتعرقل التوصل إلى حل سياسي للأزمة داعيا المجتمع الدولي إلى دعم عملية إعادة الإعمار وتسهيل عودة المهجرين السوريين إلى بلا
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عقد بوزارة الصناعة والتجارة اليوم اجتماعا ضم وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب يحيى الدرة ومحافظ البنك المركزي الدكتور محمد السياني وكبار تجار الاستيراد والتصدير.
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دشن وزير الشباب والرياضة حسن محمد زيد اليوم بملاعب مدينة الثورة الرياضية المرحلة الثانية من تدريب الاعبين الموهوبين والتي ينفذها الفريق الفني لاكتشاف المواهب وإنشاء المدارس الكروية.
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  عربي ودولي
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في فرنسا إلى 14 قتيلا
[18/أكتوبر/2018] باريس- سبأ:
ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت جنوب فرنسا بعد هطول أمطار غزيرة إلى 14 قتيلا.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جريفو اليوم الخميس قوله: إن 3 أشخاص مازالوا في عداد المفقودين عقب وقوع الفيضانات.. مضيفا أن 17 منطقة مازالت تعاني من عدم وجود مياه نظيفة.

وقد أدى هطول الأمطار الغزيرة على مقاطعة "أود" بجنوب وسط البلاد لفيضان العديد من الأنهار والجداول المائية على ضفافها يوم الاثنين، مما أدى إلى حدوث فيضانات في 70 من أحياء المنطقة.

وقالت خدمة التحذير من الفيضانات بالحكومة إن مياه الفيضانات وصلت لارتفاع سبعة أمتار في بلدة تريبي في أعلى مستوى لها منذ 1891.
سبأ
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