الإسباني فابريجاس يدخل موسوعة جينيس بإنجاز كروي جديد [18/أكتوبر/2018] مدريد- سبأ:

أضاف النجم الإسباني سيسك فابريجاس لاعب تشيلسي الإنجليزي إنجازا جديدا لمسيرته الكروية بدخوله لموسوعة جينيس للأرقام القياسية.



واقتحم فابريجاس موسوعة جينيس، بعد أن صنع 100 تمريرة حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) خلال وقت قصير.



واستلم لاعب خط وسط تشلسي، جائزته عن كونه أسرع لاعب يصل إلى التمريرة الحاسمة رقم 100 في البريميرليج، إذ احتاج إلى 293 مباراة فقط ليصل إلى هذا الرقم.



ورغم أن تلك التمريرة الحاسمة تعود إلى عام 2016، حين قام بها النجم الإسباني أمام ستوك سيتي في الدوري، إلا أنه استلم الجائزة رسميا اليوم وفقاً لصحيفة (آس) الإسبانية.



ويمتلك فابريجاس في رصيده 113 تمريرة حاسمة بتاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، مع كل من أرسنال وتشلسي.

سبأ