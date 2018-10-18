ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 18 - أكتوبر - 2018 الساعة 06:48:15م
رئيسا مجلسي النواب والوزراء يؤكدان أهمية تعزيز التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
ألتقى رئيس مجلس النواب الأخ يحيى على الراعي اليوم رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور.
نيبينزيا: ما تسمى “المجموعة المصغرة” لا علاقة لها بحل الأزمة في سورية
أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا أن الاجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية تتعارض مع القانون الدولي وتعرقل التوصل إلى حل سياسي للأزمة داعيا المجتمع الدولي إلى دعم عملية إعادة الإعمار وتسهيل عودة المهجرين السوريين إلى بلا
اجتماع بوزارة الصناعة يناقش الإجراءات الكفيلة بدعم البنك المركزي
عقد بوزارة الصناعة والتجارة اليوم اجتماعا ضم وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب يحيى الدرة ومحافظ البنك المركزي الدكتور محمد السياني وكبار تجار الاستيراد والتصدير.
وزير الشباب والرياضة يدشن المرحلة الثانية من تدريب اللاعبين الموهوبين
دشن وزير الشباب والرياضة حسن محمد زيد اليوم بملاعب مدينة الثورة الرياضية المرحلة الثانية من تدريب الاعبين الموهوبين والتي ينفذها الفريق الفني لاكتشاف المواهب وإنشاء المدارس الكروية.
آخر الأخبار:
عمومية جمعية الجراف للتنمية تنتخب هيئة إدارية للجمعية
صيادو وعاملي هيئة المصائد ينددون بتصعيد العدوان على الساحل الغربي
تدشين حملة رفع الأسواق والبسطات العشوائية بإب
اختتام لقاء تشاوري بإب لدراسة حالة الأطفال قيد الاحتجاز
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  رياضة
الإسباني فابريجاس يدخل موسوعة جينيس بإنجاز كروي جديد
[18/أكتوبر/2018] مدريد- سبأ:
أضاف النجم الإسباني سيسك فابريجاس لاعب تشيلسي الإنجليزي إنجازا جديدا لمسيرته الكروية بدخوله لموسوعة جينيس للأرقام القياسية.

واقتحم فابريجاس موسوعة جينيس، بعد أن صنع 100 تمريرة حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) خلال وقت قصير.

واستلم لاعب خط وسط تشلسي، جائزته عن كونه أسرع لاعب يصل إلى التمريرة الحاسمة رقم 100 في البريميرليج، إذ احتاج إلى 293 مباراة فقط ليصل إلى هذا الرقم.

ورغم أن تلك التمريرة الحاسمة تعود إلى عام 2016، حين قام بها النجم الإسباني أمام ستوك سيتي في الدوري، إلا أنه استلم الجائزة رسميا اليوم وفقاً لصحيفة (آس) الإسبانية.

ويمتلك فابريجاس في رصيده 113 تمريرة حاسمة بتاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، مع كل من أرسنال وتشلسي.
سبأ
  المزيد من (رياضة)
الأهلي يتغلب على الشعب ويتأهل لنهائي بطولة 14 أكتوبر
وزير الشباب والرياضة يدشن المرحلة الثانية من تدريب اللاعبين الموهوبين
هاليب تنسحب من البطولة الختامية للتنس وبيرتنز تشارك لاول مرة
فريق الشهيد الملصي يفوز بكأس الرئيس الشهيد الصماد بالإصلاحية المركزية
الإسباني فابريجاس يدخل موسوعة جينيس بإنجاز كروي
غدا .. إنطلاق بطولة 14 أكتوبر لكرة القدم بصنعاء
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوجه اتهامات للإتحاد الروماني للعبة
اختيار لاعب منتخب كرة الطاولة إبراهيم جبران ضمن فريق الأمل العالمي
الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوجه اتهاما لمورينيو بسبب كلمات مسيئة
انطلاق دوري السلة الأمريكي اليوم بوجود أكثر من 100 لاعب أجنبي
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد وإصابة أربعة مواطنين في عملية قنص وقصف صاروخي ومدفعي للعدوان
[18/أكتوبر/2018]
إصابة ثلاثة مواطنين بقصف صاروخي ومدفعي سعودي بصعدة
[17/أكتوبر/2018]
طيران العدوان يشن ست غارات على منازل المواطنين بالحديدة
[17/أكتوبر/2018]
استشهاد اثنين من أبناء قبيلة عبيدة برصاص قوات الاحتلال الإماراتية
[15/أكتوبر/2018]
أضرار بالغة في ممتلكات المواطنين جراء القصف على صعدة
[15/أكتوبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by