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وزير الشباب والرياضة يدشن المرحلة الثانية من تدريب اللاعبين الموهوبين
دشن وزير الشباب والرياضة حسن محمد زيد اليوم بملاعب مدينة الثورة الرياضية المرحلة الثانية من تدريب الاعبين الموهوبين والتي ينفذها الفريق الفني لاكتشاف المواهب وإنشاء المدارس الكروية.
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وزير الشباب والرياضة يدشن المرحلة الثانية من تدريب اللاعبين الموهوبين
[18/أكتوبر/2018]
صنعاء-سبأ:

دشن وزير الشباب والرياضة حسن محمد زيد اليوم بملاعب مدينة الثورة الرياضية المرحلة الثانية من تدريب الاعبين الموهوبين والتي ينفذها الفريق الفني لاكتشاف المواهب وإنشاء المدارس الكروية.


وفي التدشين أشاد الوزير زيد بجهود الفريق الفني في استمرار أنشطته باعتباره أول مشروع لإختيار الموهوبين من أحياء أمانة العاصمة للانضمام للمدرسة الكروية التي ستقوم برعايتهم وتدريبهم لرفد المنتخبات والأندية الرياضية لكرة القدم.

ولفت إلى إصرار اليمنيين في ممارسة حياتهم بما في ذلك الشباب والرياضيين الذين لديهم عزيمة في ممارسة أنشطتهم في مختلف الألعاب الرياضية ".. مؤكدا أن الشعب اليمني عصي على الانكسار وقادر على أن يصنع من آثار الدمار تحف ومبان كما شيدها اليمنيون الأوائل.

من جانبه أشار رئيس الفريق لإكتشاف المواهب سعيد العرشي إلى أن تدريب اللاعبين الموهوبين يأتي استكمالا لمهام وأنشطة الفريق الفني لإكتشاف المواهب وإنشاء المدارس الكروية بعد أن تم الانتهاء من المرحلة الأولى التي شملت نزول ميداني للمديريات والمدارس واختيار أفضل اللاعبين الموهوبين والذين يزيد عددهم عن 150 لاعباً.

وأوضح أن المرحلة الأولى شهدت إنشاء مراكز للموهوبين في عدد من المدارس والمديريات تولى فيها تدريب المدربين المعاونين بإشراف الفريق الفني واختيار اللاعبين الموهوبين في مختلف الفئات العمرية "تسع سنوات و 13 و 13 15 عاما ".

بدوره نوهت اللاعب مراد الشلال في كلمة المواهب الرياضية باهتمام قيادة وزارة الشباب والرياضة والفريق الفني لإكتشاف المواهب في إنشاء المدرسة الكروية والتي ستكون نواة أولى في رفد الأندية والمنتخبات الرياضية بالمواهب القادرة على تحقيق نتائج مشرفة في المشاركات الخارجية ورفع اسم اليمن عاليا.

رافقه خلال الزيارة الوكيل المساعد لوزارة الشباب لقطاع الرياضة حسن الخولاني والقائم بأعمال الوكيل المساعد لقطاع الرياضة كمال الشريف والقائم بأعمال وكيل قطاع الإعلام أسامة ساري ومدير عام النشاط الرياضي بالوزارة عصام دريبان .

سبأ
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