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  ثقافة
انطلاق فعاليات المعرض الدولي الكبير للفن المعاصر في باريس
[18/أكتوبر/2018]
باريس- سبأ:

تنطلق اليوم الخميس، في القصر الكبير بالعاصمة الفرنسية باريس فعاليات المعرض الدولي الكبير للفن المعاصر، وهو وأحد من أكبر مواعيد سوق الفن الدولية في العالم.


وبحسب وسائل الإعلام فقد نجح هذا المعرض في كسب رهان المزج بين أن يظل معرضا نخبويا ويصبح في الوقت ذاته حدثا شعبيا بفضل المنحوتات والتركيبات الضخمة التي تملأ الفضاءات والساحات الباريسية.

ويتضمن الحدث 195 من مختارات معارض من 27 دولة ينتظرها هواة جمع التراث من العالم أجمع على أحر من الجمر.

ومن بين المعروضات قلب من البرونز ينبض تحت عنوان (مروحة المداعبات) من إنجاز الفنانة السويسرية (ماي-تو بيري).

كما تبرز من بين المعروضات تلك النظرة الرحيمة لكلب مزود بزهرة جميلة للفنانين الفرنسيين من أصل يوغسلافي (إيدا تيرسيك) و(ويلفيرد ميل).. ولا يمكن للزائر أن يغفل تلك الصور الفوتوغرافية لنساء معلقات كقطع من اللحم للفنانة الاسبانية (بيلار آلباراسين).

وقالت هذه الأخيرة إن النساء معلقات بحبل وهن يلبسن فساتين (فلامنكو) وإشارات أخرى من التقاليد الإسبانية.. موضحة أنهن معلقات لأن حياتهن معلقة هي الأخرى.

وأضافت: "كنت أحب أن لا تلمس النساء الأرض؛ الجميع يطير".

سبأ
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