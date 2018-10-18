بدء البرنامج التدريبي لقيادات السلطة المحلية بمحافظة إب

إب -سبأ:



يهدف البرنامج التدريبي الذي يستهدف 120 متدربا يمثلون مدراء عموم المكاتب التنفيذية ومدراء عموم المديريات إلى تنمية مهاراتهم في مجال الادارة وتحسين الأداء في العمل ورفع مستوى الكفاءة وإدارة الوقت واستغلاله فيما يعود بالنفع على المجتمع المحلي.



كما يهدف البرنامج التدريبي الذي يستمر شهرا كاملاً الى إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمفاهيم الخاصة بكيفية استغلال الموارد المتاحة لإنجاح العمل واكتساب مهارات في التعامل مع المواطنين وأساليب الإدارة الفاعلة وتعلم أساليب القرارات والتعامل مع الازمات في ظل الوضع الراهن التي تمر به البلاد نتيجة العدوان والحصار.



وفي حفل إفتتاح البرنامج أكد وزير الخدمة المدنية والتأمينات رئيس مجلس أمناء المعهد الوطني طلال عقلان أن تنفيذ هذا البرنامج يأتي في إطار تعزيز صمود الشعب اليمني وتجسيدا للشعار الذي أطلقه الرئيس الشهيد صالح الصماد "يد تحمي ويد تبني".



وأكد أن تنفيذ هذا البرنامج يأتي في سياق اهتمام قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى بتطوير وتحسين كفاءة العمل الإداري والخدمي في المحافظات.



وبين أنه سيتم تقييم أداء قيادات السلطة المحلية ومستوى قيامها بتنفيذ مهامها ومدى إلتزامها بواجباتها بعد انتهاء البرنامج على أسس علمية مدروسة ..لافتا إلى أنه سيتم محاسبة المقصرين في أعمالهم.



فيما بارك محافظ إب عبدالواحد صلاح للجميع تنفيذ هذا البرنامج التدريبي المكثف لتنمية قدراتهم ومفاهيمهم ومعارفهم القيادية لخدمة أبناء المحافظة ورفع كفاءة الأداء والإنجاز للمهام.



وأشار إلى أن ما يمر به الوطن من عدوان وحصار وحرب إقتصادية يتطلب من الجميع التكاتف والإصرار على التغلب على كافة المعوقات من أجل خدمة الوطن وتقديم الخدمة المنشودة للمواطنين.



وقال" نؤكد لقائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى أن إب ستظل شامخة ومدافعة عن حياض الوطن ومجابهة العدوان وإفشال مخططاته التآمرية ولن تفرط في ثوابتها الوطنية سواء في الجبهات أو في العمل الإداري والخدمي".



من جانبه، أوضح المدير التنفيذي لصندوق تنمية المهارات الدكتور عبد العزيز الحاج وعميد المعهد الوطني للعلوم الإدارية محمد يحيى الخالد أن تنفيذ هذا البرنامج الذي بدأ من محافظة صنعاء وصعده سيستمر تنفيذه في بقية المحافظات . مشددين على ضرورة المشاركة الفعالة والانضباط للاستفادة من محاور وموضوعات البرنامج النظري والعملي.



وبينا أن استمرار الجميع في تأدية وظائفهم وأعمالهم برغم المعوقات والعراقيل التي يصنعها العدوان هي دليل على حس ووعي الجميع بخطورة المرحلة وضرورة تجاوزها للوصول بالبلاد إلى بر الأمان.



بدوره، أكد وكيل المحافظة الدكتور على الزنم في كلمة المشاركين التزام الجميع بتنفيذ مخرجات البرنامج وعكسه على الواقع العملي ..مطالبا بتكثيف مثل هذه البرامج والدورات التأهيلية والتدريبية التي سيكون لها الاثر الايجابي الفعال في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية والإيرادية.



حضر الافتتاح أمين عام المجلس المحلي في المحافظة أمين الورافي ووكلاء المحافظة ومدراء عموم المكاتب التنفيذية والمديريات ومدير المعهد الوطني للعلوم الإدارية بالمحافظة عبدالله عبدالعزيز.

[18/أكتوبر/2018]بدأت اليوم في محافظة إب فعاليات البرنامج التدريبي لقيادات السلطة المحلية بالمحافظة الذي ينظمه المعهد الوطني للعلوم الإدارية بالشراكة مع وزارة الخدمة المدنية وبتمويل وإشراف من صندوق تنمية المهارات.سبأ