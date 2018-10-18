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آخر تحديث: الخميس، 18 - أكتوبر - 2018 الساعة 06:48:15م
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  اقتصاد
الصين تكتشف نحو 377 مليار متر مكعب من الغاز الصخري العام الماضي
[18/أكتوبر/2018]
بكين- سبأ:

أكد تقرير أصدرته وزارة الموارد الطبيعية الصينية اليوم الخميس، أن الصين اكتشفت 76ر376 مليار متر مكعب من الاحتياطيات الجيولوجية من الغاز الصخري في العام الماضي.


وقال التقرير إن احتياطيات الغاز الصخري المتبقية في الصين والقابلة للاستخراج بالتكنولوجيا المتاحة حاليا قفزت 62 في المائة في 2017 إلى 29ر198 مليار متر مكعب.

وبلغ إجمالي استثمارات الصين في التنقيب الجيولوجي 285ر78 مليار يوان فى 2017 بزيادة 1 في المائة عن السنة السابقة وذلك في أول انتعاش بعد تراجع لأربع سنوات متتالية.

سبأ
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