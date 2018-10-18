محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفة احتجاجية بمديرية الثورة بامانة العاصمة للتنديد باستمرار جرائم العدوان صنعاء-سبأ:





نظم أبناء مديرية الثورة بأمانة العاصمة اليوم وقفة احتجاجية للتنديد باستمرار العدوان في إطار حملة ثبات وانتصار تحت شعار "الحشد والتعبئة ورفد الجبهات مسئوليتنا جميعا".







وفي الوقفة التي شارك فيها وكيلا الأمانة علي السقاف وقناف المراني والوكيل المساعد هاشم الوزير .. أشار نائب رئيس الوزراء محمود الجنيد, إلى ما تمثله الوقفات من أهمية في دعم جبهات العزة والبطولة .



وأشار إلى أهمية استمرار التحشيد والتعبئة للجبهات لمواجهة العدوان وإفشال مخططاته .. لافتا إلى إصرار وعزيمة الشعب اليمني على التصدي للعدوان وحربه الاقتصادية .



من جانبه لفت الوكيل المساعد لأمانة العاصمة ناجي القوسي, إلى أهمية استمرار التحشيد والتعبئة بالمديرية لرفد الجبهات .



وأكد أهمية مضاعفة الجهود لدعم حملة التحشيد وتيسير قوافل الدعم للجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات .. مشيداً بمواقف أبناء مديرية الثورة وصمودهم في مواجهة العدوان .



بدوره أشار مدير مديرية الثورة محمد الدرواني إلى ضرورة دعم حملة التحشيد والتعبئة ورفد الجبهات للدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره .. مؤكدا أهمية استمرار الصمود حتى تحقيق النصر ودحر الغزاة والمحتلين.

سبأ [18/أكتوبر/2018]سبأ