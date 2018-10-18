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آخر تحديث: الخميس، 18 - أكتوبر - 2018 الساعة 05:40:09م
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  اقتصاد
انخفاض الأسهم الأمريكية عند الفتح بفعل محضر المركزي الأمريكي
[18/أكتوبر/2018]
نيويورك- سبأ:

انخفضت الأسهم الأمريكية عند الفتح اليوم الخميس في الوقت الذي أعلنت فيه بعض الشركات الصناعية عن نتائج دون التوقعات، فيما أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) اتفاقا عاما على مواصلة زيادة أسعار الفائدة وهو ما أثار مخاوف ساهمت في عمليات البيع الكثيفة التي حدثت الأسبوع الماضي.


وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 61.12 نقطة أو 0.24 في المائة إلى 25654.56 نقطة.

كما وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 7.21 نقطة أو 0.26 في المائة إلى 2802 نقطة.

وهبط المؤشر ناسداك المجمع 26.23 نقطة أو 0.34 في المائة إلى 7616.47 نقطة.

سبأ
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