[18/أكتوبر/2018]
نجران -سبأ:
قنصت وحدات من الجيش واللجان الشعبية اليوم خمسة من مرتزقة العدوان ودمرت آلية عسكرية بقطاع نجران.
وأوضح مصدر عسكري بنجران لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدة القناصة في الجيش واللجان الشعبية قنصت خمسة من مرتزقة الجيش السعودي غرب موقع السديس.
وأشار المصدر إلى أن وحدة الهندسة دمرت أيضا آلية عسكرية للمرتزقة قبالة الطلعة بعبوة ناسفة أدت إلى مصرع من عليها.
ولفت المصدر أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية قصفت تجمعات وتحصينات الجيش السعودي ومرتزقته غربي السديس وقبالة نجران، محققة إصابات مباشرة.
سبأ