عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مجلس الشيوخ الأسترالي يرفض استفتاء حول العودة إلى سياسة (أستراليا البيضاء) سيدني- سبأ:



رفض مجلس الشيوخ الأسترالي اليوم الخميس، الدعوة التي أطلقها السيناتور فريزر أنينج المستقل التي تتصل بإجراء استفتاء يسمح خلاله للأستراليين التصويت لاستعادة ما يعرف بـ(سياسة أستراليا البيضاء).



وبحسب وسائل الإعلام فقد أثار أنينج غضبًا شديدًا في أغسطس الماضي عندما دعا إلى "حل نهائي" للهجرة.. موضحًا أن إجراء الاستفتاء سوف يمنح الأستراليين فرصة لإبداء رأيهم حول من يمكن أن يدخل إلى أستراليا إلا أن رئيس الوزراء ماتيس كورمان أدان هذه الدعوة التي تدعو إلى العودة للسياسة العنصرية.



وقد واجهت الحكومة الأسترالية إدانة شديدة بسبب تأييد الشعار الذي يحمل تاريخًا من الانتماء إلى التنظيمات المؤيدة لسيادة البيض.



ويشار إلى أن سياسة أستراليا البيضاء التي تمنع المهاجرين من أصول غير أوروبية للهجرة إلى أستراليا كانت قد بدأت في خمسينيات القرن التاسع عشر بعد أن هرع الصينيون للمشاركة في حمى البحث عن الذهب في أستراليا وتم تخفيفها في ستينيات القرن العشرين وإنهائها تمامًا في العام 1973م.

سبأ [18/أكتوبر/2018]سبأ