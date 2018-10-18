محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ ذمار يتفقد العمل في سوق 21 سبتمبر للباعة المتجولين ذمار-سبأ:

تفقد محافظ ذمار محمد حسين المقدشي اليوم سير العمل في سوق 21 سبتمبر للباعة وأصحاب البسطات والذي تم افتتاحه مؤخرا بمدينة ذمار.



وخلال الزيارة أكد المحافظ المقدشي أهمية استكمال إجراءات تسليم المواقع البديلة للباعة المتجولين وأصحاب البسطات في السوق ومنع دخول غير المتضررين من الحملة.



وشدد على ضرورة استفادة الباعة ومالكي البسطات من الأسواق البديلة لضمان عدم عودتهم إلى الشوارع والأرصفة.



ولفت محافظ ذمار إلى أن السلطة المحلية تبذل جهود متواصلة لاستكمال التجهيزات في عدد من الأسواق في مناطق المدينة لتكون أسواق ثابتة وبديلة لضمان الحد من العشوائيات.



ودعا الباعة المتجولين وأصحاب البسطات التوجه للأسواق البديلة التي تم اختيارها بعناية لتكون بالقرب من الطرق ووسائل النقل لإنجاح خطوة تنظيم الباعة المتجولين والحد من استغلال الأرصفة وإعاقة حركة سير المركبات والمشاة.



رافقه خلال الزيارة مدير مكتب الشؤون الإجتماعية خالد المقدشي ومدير مديرية ميفعة عنس على الكبسي وأمين محلي ميفعة عنس على القيسي وعدد من القيادات.

سبأ [18/أكتوبر/2018]سبأ