انخفاض طلبات إعانة البطالة الأمريكية الأسبوع الماضي

واشنطن- سبأ:



انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي وتراجع عدد المسجلين في كشوف البطالة إلى أدنى مستوى منذ 1973 مما يشير إلى مزيد من التعزز في سوق العمل.



وقالت وزارة العمل الأمريكية في بيان لها اليوم الخميس إن طلبات الإعانة الجديدة انخفضت 5 آلاف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 210 آلاف طلب للأسبوع المنتهي في 13 أكتوبر.



وجرى تعديل بيانات الأسبوع السابق لتظهر زيادة في عدد الطلبات بمقدار ألف طلب عن المعلن في السابق.



وكان اقتصاديون استطلعت وكالة أنباء (رويترز) آراءهم توقعوا انخفاض طلبات إعانة البطالة إلى 212 ألف طلب في أحدث أسبوع.



وزاد متوسط طلبات 4 أسابيع، الذي يعتبر مقياسا أدق لسوق العمل لأنه يستبعد التقلبات الأسبوعية، بمقدار 2000 طلب في الأسبوع الماضي إلى 211 ألفا و750 طلبا.



وتعتبر سوق العمل الأمريكية عند حد التوظيف الكامل أو قريبة منه حيث يقترب معدل البطالة من أدنى مستوى في 49 عاما عند 3.7 في المائة.. وسجل عدد الوظائف الشاغرة ارتفاعا قياسيا بلغ 7.14 مليون وظيفة.

[18/أكتوبر/2018]سبأ