محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل توزيع مستلزمات مدرسية للطلاب النازحين والأيتام بمدينة معبر بذمار ذمار-سبأ :

وزعت جمعية آمال المستقبل للتنمية بمديرية جهران بمحافظة ذمار اليوم حقائب وزي مدرسي لعدد من الطلاب الأيتام والنازحين والفقراء بمدينة معبر.



وخلال التوزيع أكد الوكيل الجبين أهمية تبني الجمعيات التنموية والخيرية لمثل هذه الانشطة والحملات خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد وبما يسهم في التخفيف من معاناة النازحين والأسر الفقيرة.



وأشاد بجهود جمعية آمال المستقبل في تنفيذ الحملة التي تعزز التكافل الاجتماعي وتسهم في تشجيع الطلاب المستهدفين على مواصلة التعليم.



من جهته، أشار مدير مديرية جهران اسماعيل عبد المغني إلى أن استهداف الجمعية للطلاب النازحين والأيتام يمثل أهمية في رفع المعنويات لدى العشرات من الطلاب المستهدفين على المثابرة والاجتهاد وتجاوز التحديات.



ولفت إلى أهمية التفات المنظمات الدولية للوضع الانساني وتقديم المساعدات للنازحين والأسر المحتاجة ..مؤكدا استعداد المجلس المحلي بالمديرية دعم ومساندة الجمعية لتوسيع انشطتها.



بدروها أوضحت رئيسة الجمعية سليمة الخضيري إلى أن الهدف من الحملة رسم الابتسامة على وجوه الطلاب النازحين والأيتام والفقراء في مدراس مدينة معبر.



وأشارت الى أن الحملة تمت بجهود ذاتية في إطار أنشطة الجمعية التي تنفذها للتخفيف من معاناة الاسر الفقيرة خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.



حضر التوزيع نائب مدير مكتب التربية بالمديرية محمد الغبر، وممثل الهيئة الوطنية لتنسيق الشؤون الانسانية بالمديرية ابراهيم الكبسي.

سبأ [18/أكتوبر/2018]سبأ