عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الخارجية الفلسطينية تدين عمليات التطهير العرقي التى ترتكبها قوات الاحتلال رام الله-سبأ:

دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم عمليات التطهير العرقي التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنين في الاراضي الفلسطينية المحتلة.



وأوضحت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، أن آخر تلك العمليات إقدام جرافات بلدية الاحتلال على هدم منزل مواطن فلسطيني في جبل المكبر جنوب شرق القدس، بحجة البناء دون ترخيص، بعد أن اعتدت قوات الاحتلال بالضرب على سكان المنزل واحتجزوهم حتى انتهاء عملية الهدم، إضافة إلى هدم منزل و"بركس" في بلدة السموع ومنزل آخر في بلدة يطا جنوب الخليل، وإقدام قوات الاحتلال على هدم منزل في مدينة البيرة .



وأكدت الوزارة أن انحياز إدارة ترمب السافر للاحتلال وسياساته دفع بحكومة اليمين الحاكم في إسرائيل والمستوطنين إلى تسريع عمليات تعميق الاستيطان والتطهير العرقي ضد الأرض الفلسطينية والمواطنين الفلسطينيين.



واعتبرت أن صمت الإدارة الأميركية على التغول الاستيطاني غير المسبوق منذ استلامها زمام الأمور في البيت الأبيض، اعتبره الاحتلال ضوء أخضر لسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وتهويدها بما فيها القدس والأغوار.



وأعربت عن استغرابها تكرار أركان الإدارة الأميركية تصريحاتهم حول ما يسمونه بخطة سلام أو "صفقة القرن"، في استخفاف متواصل بعقول المسؤولين الدوليين.

سبأ [18/أكتوبر/2018]سبأ