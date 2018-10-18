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آخر تحديث: الخميس، 18 - أكتوبر - 2018 الساعة 05:20:55م
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  اقتصاد
انخفاض مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية عند الإغلاق
[18/أكتوبر/2018]
مسقط- سبأ:

انخفض مؤشر سوق مسقط (30) العماني للأوراق المالية (57ر8) نقطة وبنسبة (19ر0) في المائة اليوم الخميس، ليغلق عند مستوى (34ر4444) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت (91ر4452) نقطة.


وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد بلغت قيمة التداول (916) ألفًا و(560) ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة (47ر25) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونًا و(229) ألفًا و(800) ريال عماني.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة (040ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (95ر17) مليار ريال عماني.

وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق (225) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (57ر24) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين (533) ألف ريال عماني أي ما نسبته (13ر58) في المائة بينما انخفض صافي الاستثمار غير العماني (308) آلاف ريال عماني وبنسبة (56ر33) في المائة.

سبأ
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