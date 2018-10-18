محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تفقد سير حملة رفع البسطات وإزالة المخالفات بمعبر ذمار ذمار-سبأ:

تفقد وكيل محافظة ذمار محمود الجبين اليوم سير حملة رفع البسطات وإزالة المخالفات في مدينة معبر بمديرية جهران.



وأكد الوكيل الجبين ضرورة استمرار العمل حتى إزالة كافة العشوائيات والمخالفات من الشوارع العامة والأرصفة للحفاظ على المظهر الحضاري لعاصمة المديرية.



وشدد على ضرورة الالتزام بعدم إعادة المخالفات ومنع الاعتداء على الأرصفة والشوارع العامة والانتظام في الأسواق البديلة .. موجها الجهات ذات العلاقة بالمتابعة المستمرة لما تم إزالته من مخالفات ومنع أي استحداثات جديدة.



وأشاد بجهود القائمين على الحملة ومستوى الانجاز .. مؤكدا أهمية تعاون الجميع لإنجاح الحملة وبما يسهم في الحد من الازدحامات المرورية وخاصة في الشوارع الرئيسة باعتبار محافظة ذمار نقطة عبور إلى عدة محافظات.



من جهته، أكد مدير مديرية جهران إسماعيل عبد المغني أن الحملة مستمرة حتى إزالة كافة المخالفات والأسواق العشوائية بالمدينة.. داعيا الجميع للتعاون لإنجاح الحملة وتحقيق اهدافها في تسهيل حركة السير وإبراز المظهر الحضاري للمدينة.



بدوره، أوضح نائب مدير صندوق النظافة والتحسين بالمديرية عبد الفتاح البنوس أن الحملة استكملت على مدى عشرة أيام إزالة المخالفات بنسبة 95 بالمائة من الشوارع والأحياء بالمدينة .. مبينا انه سيليها حملة نظافة شاملة بمشاركة مجتمعية لإزالة كافة المخلفات للحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة.

سبأ [18/أكتوبر/2018]سبأ