هاليب تنسحب من البطولة الختامية للتنس وبيرتنز تشارك لاول مرة

سنغافورة-سبأ:



اضطرت اللاعبة الرومانية سيمونا هاليب المصنفة الأولى عالميا إلى الانسحاب اليوم من البطولة الختامية لموسم التنس للسيدات بسبب إصابة في الظهر لتمنح اللاعبة الهولندية كيكي بيرتنز فرص المشاركة لأول مرة في المسابقة المقرر إقامتها في سنغافورة.



وأصيبت هاليب (27 )عاما خلال المران قبل بطولة ووهان المفتوحة الشهر الماضي قبل أن تكشف في وقت لاحق عن معاناتها من انزلاق غضروفي.



وقدمت هاليب موسما رائعا ووصلت إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة بينما أحرزت لقبها الأول في البطولات الأربع الكبرى عندما توجت بلقب فرنسا المفتوحة.

ورغم الانسحاب من البطولة ضمنت هاليب إنهاء 2018 في صدارة التصنيف العالمي وللعام الثاني على التوالي.



وكانت بيرتنز تحتل المركز التاسع في السباق نحو المشاركة بالبطولة الختامية، التي ستقام في شينتشين بداية من العام المقبل، لذا ستنال بطاقة الظهور في سنغافورة.



وستصبح بيرتنز (26 عاما) أول لاعبة هولندية تشارك في البطولة الختامية منذ أكثر من 20 عاما ومنذ خسارة مواطنتها بريندا شولتز-مكارثي في الدور الأول للمسابقة عام 1997.



وفازت بيرتنز بثلاثة ألقاب هذا الموسم ومن بينها الانتصار على هاليب لتحرز لقب بطولة سينسناتي.



وتنطلق البطولة الختامية، بمشاركة ثماني لاعبات، يوم الأحد المقبل وتستمر حتى يوم 28 أكتوبر الجاري.



وستشارك أيضا في البطولة، البالغ جوائزها سبعة ملايين دولار، أنجليك كيربر ونعومي أوساكا وبترا كفيتوفا وكارولين وزنياكي وسلون ستيفنز وكارولينا بليسكوفا وإيلينا سفيتولينا.

[18/أكتوبر/2018]سبأ