محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل حكومة شباب اليمن المستقل تختتم مهرجان "صيفنا تراث" صنعاء-سبأ:

اختتم اليوم بصنعاء مهرجان "صيفنا تراث" الذي نظمته حكومة شباب اليمن المستقل.



وفي المهرجان، أشار رئيسة الحكومة هناء الفقية إلى أن السياحة من ركائز البلدان الاساسية والتي تنقل صورة المجتمعات للعالم أجمع من خلال التنوع الجغرافي والتاريخي.



واعتبرت السياحة أحد أهم الموارد الاقتصادية للدول الغير نفطية وتعتمد بشكل كبير على السياحة والترويج لها عبر وسائل عده منها الطوابع البريدية والعملات النقدية وغيرها من وسائل الترويج السياحي.



وأكدت الفقية على اهتمام الحكومة بالسياحة من خلال اقامة فعاليات سياحية واستشعاراً منها بدورها الوطني بإظهار المناطق السياحية والأثرية على امتداد الاراضي اليمنية لتظهر للعالم أصالة وعمق تأريخ اليمن وتنوعه السياحي.



ولفتت إلى أن الفعاليات السياحية تحافظ على اظهار المعالم السياحية التي يسعى العدوان لطمسها باستهداف الكثير من المواقع السياحية في اليمن.



من جهتها، أكدت وزيرة السياحة بحكومة شباب اليمن المستقل إن المهرجان تهدف إلى نشر التوعية المجمعية بأهمية السياحة ، وكذلك تعريف العالم الخارجي بما تزخر به اليمن من أماكن سياحية وتنوع جغرافي ومناخي.



تخلل الاختتام عروض فنية ومسرحية ورقصات وأزياء شعبية قدمها عدد من الشباب والزهرات، وتكريم المساهمين في إنجاح المهرجان.

سبأ [18/أكتوبر/2018]سبأ