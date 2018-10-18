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الصحة العالمية تحذر من انتقال مرض "إيبولا" من الكونغو الى دول مجاورة
[18/أكتوبر/2018]
جنيف-سبأ:

حذرت منظمة الصحة العالمية من مخاطر انتقال فيروس " إيبولا " من منطقة الصراعات شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى الدول المجاورة.


وعبرت لجنة الطوارئ المعنية باللوائح الصحية الدولية خلال اجتماع لها في جنيف بحث إمكانية إطلاق حالة طوارئ صحية عالمية بشأن تفشي "إيبولا" في الكونغو، عن قلقها البالغ إزاء تفشي المرض.

وأكدت على أهمية تكثيف أنشطة الاستجابة واعتبرت أن اليقظة المستمرة " أمر بالغ الأهمية " مطالبة بالحصول على ترخيص الأمصال بأقصى سرعة وبذل الجهود لزيادة العرض العالمي المحدود.

واعتبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم خلال مؤتمر صحفي عقده عقب

الاجتماع أنه "لا يعني هذا أن منظمة الصحة العالمية لا تأخذ تفشي (إيبولا) مأخذ الجد "

وأنه " لن يهدأ لنا بال حتى نقضي على تفشي الوباء".

وكانت وزارة الصحة الكونغولية اعلنت عن وفاة ثلاثة أشخاص آخرين ليرتفع عدد الوفيات منذ بدء تفشي الوباء ما يقرب من شهرين في كيفو الشمالية إلى 142 حالة فيما تم تسجيل أكثر من 220 حالة إصابة بفيروس الإيبولا منذ ذلك الحين.

سبأ
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