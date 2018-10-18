محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل كلية التجارة بجامعة صنعاء تحتفل بتخرج الدفعة 42 محاسبة صنعاء-سبأ:

احتفلت كلية التجارة والاقتصاد بجامعة صنعاء اليوم بتخرج الدفعة 42 من قسم المحاسبة.



وفي الحفل الذي حضره عدد من قيادات الكلية والكادر الأكاديمي، أشار وكيل محافظة صنعاء لقطاع الاستثمار يحيي محسن جمعان، إلى أهمية تخرج هذه الدفع من كليات الجامعة وما تمثله من دلالات في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.



وأكد على أهمية مشاركة خريجي الجامعات في عملية البناء والتنمية والنهوض بالوطن.. منوها باستمرار العملية التعليمية في الجامعة في مختلف المستويات.



فيما أشات كلمة الخريجين التي ألقاها علاو الحبيشي، بجهود قيادة الكلية والكادر الاكاديمي وحرصهم على أداء رسالتهم العلمية رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن.





سبأ [18/أكتوبر/2018]سبأ