الدولار يقلص مكاسبه بفعل محضر اجتماع المركزي الامريكي

لندن-سبأ:

تراجع الدولار عن أعلى مستوى في أسبوع اليوم في الوقت الي يبيع فيه المستثمرون العملة الأمريكية لجني الأرباح بعد موجة صعود هذا الأسبوع متشجعين بمحضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي ينبئ بمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة.



وعزز توقف الدولار لالتقاط الأنفاس عملات الأسواق الناشئة بقيادة الليرة التركية ودفع العملات مرتفعة العائد مثل الدولارين الاسترالي والنيوزيلندي للصعود.



وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في 25 و26 سبتمبر أن جميع صناع السياسات يدعمون زيادة أسعار الفائدة ويتفقون بوجه عام على أن تواصل تكاليف الاقتراض الصعود على الرغم من وجهة نظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن التشديد مضى أبعد مما ينبغي.



وقال خبراء لدى جولدمان ساكس إن المحضر يؤكد توقعات السوق لزيادة أسعار الفائدة في ديسمبر كانون الأول. ومن المتوقع زيادة أسعار الفائدة مرتين في العام القادم وفقا لأسواق المبادلات.



وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات المنافسة، لليوم الثالث وزاد 0.2 بالمئة إلى 95.78.



وجرى تداول اليورو اليوم عند 1.1519 دولار مرتفعا 0.2 بالمئة مقابل العملة الأمريكية، وبعد أن تراجع 0.65 بالمئة الأربعاء. وفقدت العملة الموحدة ما يقل عن واحد بالمئة مقابل الدولار منذ بداية الشهر الجاري.



واستقر الجنيه الاسترليني دون تغير يذكر أمام الدولار الخميس عند 1.3110 دولار بعد أن قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن لندن تريد بحث تمديد الفترة الانتقالية بعد أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي.

[18/أكتوبر/2018]سبأ