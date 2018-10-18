ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 18 - أكتوبر - 2018 الساعة 05:20:55م
مصدر بالخارجية ينفي وجود أي دور لدولة العدوان السعودية في الإفراج عن الفرنسي
عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن استغرابه مما نشرته بعض وسائل إعلام دولة العدوان السعودية، بأن لها دور في الوساطة للإفراج عن المواطن الفرنسي الذي دخل المياه الإقليمية اليمنية بشكل غير شرعي.
نيبينزيا: ما تسمى “المجموعة المصغرة” لا علاقة لها بحل الأزمة في سورية
أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا أن الاجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية تتعارض مع القانون الدولي وتعرقل التوصل إلى حل سياسي للأزمة داعيا المجتمع الدولي إلى دعم عملية إعادة الإعمار وتسهيل عودة المهجرين السوريين إلى بلا
اجتماع بوزارة الصناعة يناقش الإجراءات الكفيلة بدعم البنك المركزي
عقد بوزارة الصناعة والتجارة اليوم اجتماعا ضم وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب يحيى الدرة ومحافظ البنك المركزي الدكتور محمد السياني وكبار تجار الاستيراد والتصدير.
غدا .. إنطلاق بطولة 14 أكتوبر لكرة القدم بصنعاء
تنطلق غدا بنادي الأهلي بصنعاء بطولة 14 أكتوبر لكرة القدم، ينظمها نادي وحدة صنعاء.
آخر الأخبار:
ماي مستعدة لتمديد الفترة الانتقالية للخروج من الاتحاد الأوروبي لأشهر
انخفاض الأسهم الأمريكية عند الفتح بفعل محضر المركزي الأمريكي
قنص خمسة مرتزقة وتدمير آلية عسكرية بنجران
الاحتلال الاسرائيلي يخطر منزل فلسطيني بالهدم شمال غرب بيت لحم
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  اقتصاد
الدولار يقلص مكاسبه بفعل محضر اجتماع المركزي الامريكي
[18/أكتوبر/2018]
لندن-سبأ:

تراجع الدولار عن أعلى مستوى في أسبوع اليوم في الوقت الي يبيع فيه المستثمرون العملة الأمريكية لجني الأرباح بعد موجة صعود هذا الأسبوع متشجعين بمحضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي ينبئ بمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة.


وعزز توقف الدولار لالتقاط الأنفاس عملات الأسواق الناشئة بقيادة الليرة التركية ودفع العملات مرتفعة العائد مثل الدولارين الاسترالي والنيوزيلندي للصعود.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في 25 و26 سبتمبر أن جميع صناع السياسات يدعمون زيادة أسعار الفائدة ويتفقون بوجه عام على أن تواصل تكاليف الاقتراض الصعود على الرغم من وجهة نظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن التشديد مضى أبعد مما ينبغي.

وقال خبراء لدى جولدمان ساكس إن المحضر يؤكد توقعات السوق لزيادة أسعار الفائدة في ديسمبر كانون الأول. ومن المتوقع زيادة أسعار الفائدة مرتين في العام القادم وفقا لأسواق المبادلات.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات المنافسة، لليوم الثالث وزاد 0.2 بالمئة إلى 95.78.

وجرى تداول اليورو اليوم عند 1.1519 دولار مرتفعا 0.2 بالمئة مقابل العملة الأمريكية، وبعد أن تراجع 0.65 بالمئة الأربعاء. وفقدت العملة الموحدة ما يقل عن واحد بالمئة مقابل الدولار منذ بداية الشهر الجاري.

واستقر الجنيه الاسترليني دون تغير يذكر أمام الدولار الخميس عند 1.3110 دولار بعد أن قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن لندن تريد بحث تمديد الفترة الانتقالية بعد أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي.

سبأ
  المزيد من (اقتصاد)
انخفاض الأسهم الأمريكية عند الفتح بفعل محضر المركزي الأمريكي
انخفاض طلبات إعانة البطالة الأمريكية الأسبوع الماضي
انخفاض مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية عند الإغلاق
استقرار أسعار الذهب مع صعود الدولار وتراجع الأسهم
انخفاض أسعار النفط عن 80 دولارا بفعل ارتفاع المخزونات الامريكية
اجتماع بوزارة الصناعة يناقش الإجراءات الكفيلة بدعم البنك المركزي
استقرار معدل التضخم السنوي بالاتحاد الأوروبي عند 2ر2 بالمائة
الدين العام الإسباني يرتفع إلى 34ر1 تريليون دولار في أغسطس
تراجع أسعار الذهب بفعل ارتفاع الأسهم والدولار
فنزويلا تقرر إستبدال الدولار بعملات أخرى في تعاملاتها في سوقها المالية
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد وإصابة أربعة مواطنين في عملية قنص وقصف صاروخي ومدفعي للعدوان
[18/أكتوبر/2018]
إصابة ثلاثة مواطنين بقصف صاروخي ومدفعي سعودي بصعدة
[17/أكتوبر/2018]
طيران العدوان يشن ست غارات على منازل المواطنين بالحديدة
[17/أكتوبر/2018]
استشهاد اثنين من أبناء قبيلة عبيدة برصاص قوات الاحتلال الإماراتية
[15/أكتوبر/2018]
أضرار بالغة في ممتلكات المواطنين جراء القصف على صعدة
[15/أكتوبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by