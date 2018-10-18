محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيسا مجلسي النواب والوزراء يؤكدان أهمية تعزيز التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية صنعاء-سبأ:

ألتقى رئيس مجلس النواب الأخ يحيى على الراعي اليوم رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور.



جرى خلال اللقاء مناقشة جوانب التنسيق والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خاصة في ظل الظروف والأوضاع الاستثنائية التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار البري والبحري والجوي والاقتصادي وتداعياتهما.



وأكد اللقاء على أهمية تعزيز التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يكفل التصدي للعدوان وتحدياته وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي لمواجهة تداعيات الحرب العدوانية والحصار الاقتصادي المستمر من قبل دول تحالف العدوان على اليمن.



وشد اللقاء على أهمية إيجاد دعائم الاستقرار واستدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام.



وقد عبر رئيسي مجلسي النواب والوزراء على أهمية تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وإرتكازها على مبادئ الشفافية والمشاركة الحقيقية الكفيلة بتجاوز أي ثغرات بما يحقق مصالح الوطن العليا.



وأشادا بالانتصارات التي يحققها أبطال الجيش والأمن واللجان الشعبية ومعهم أبناء الشعب اليمني في مختلف الجبهات.



وأكدا الراعي وبن حبتور على أهمية التماسك ووحدة الصف بين مختلف شرائح المجتمع في مواجهة العدوان وتداعياته.



وشدد رئيس مجلس النواب على أهمية متابعة حكومة الإنقاذ الوطني لتنفيذ القرارات والتوصيات التي أقرها مجلس النواب والتي وجه بها الحكومة خلال جلساته الماضية وذلك من أجل معالجة القضايا العالقة في ضوئها.



فيما أكد رئيس حكومة الإنقاذ الوطني على أهمية استكمال مجلس النواب الإجراءات الدستورية لما تبقى من المواضيع التي رفعتها الحكومة إلى المجلس لمساعدة الحكومة على تنفيذها.

سبأ [18/أكتوبر/2018]سبأ