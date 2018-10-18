محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل فرع الجهاز المركزي للرقابة بذمار يحيل تقرير حول مزارع رصابة لنيابة الأموال العامة صنعاء -سبأ:





أحال فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمحافظة ذمار تقريره حول مزارع أبقار إنتاج الألبان رصابة إلى وكيل نيابة الأموال العامة بالمحافظة.





وتضمن تقرير فرع الجهاز رقم (6) وتاريخ31/1/2018م نتائج الفحص والمراجعة لحسابات مزارع أبقار إنتاج الألبان (رصابة) للفترة من يناير وحتى ديسمبر 2017م المتعلقة بالشكوى المحالة للجهاز من قبل نيابة الأموال العامة بمحافظة ذمار والمرفوعة للنائب العام من قبل موظفي المزرعة الموقعين على الشكوى ضد مدير المزرعة.



وأوضح الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية(سبأ) نسخة منه أن التقرير خلص إلى قيام إدارة المزرعة ببيع ما أمكن الوقوف عليه من الثروة الحيوانية بعدد (251) وبإجمالي مبلغ (27.782.900) ريال بالمخالفة للإجراءات المنظمة لذلك وفقا لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (23) لسنة2007م.



وأشار البيان إلى أن التقرير خلص أيضا إلى قيام إدارة المزرعة بالتبرع بعدد من الأبقار والعجول لقيادة المحافظة في حينه وعدد من الجهات الأخرى.



ولفت التقرير إلى ارتكاب إدارة المزرعة العديد من المخالفات والتجاوزات والتبديد والإهدار للمال العام فيما يخص التصرف بالمنح والقروض التي حصلت عليها المزرعة والبالغة (20) مليون وعدد من المنح العينية (علاجات وغذاء ومشتقات نفطية)، ويتحمل مسؤولية ذلك مدير المزرعة ومدير مكتبه ورئيس قسم الحسابات وكذا المبالغة والإسراف في كمية الحليب الموزع كدعاية عينية.

سبأ [18/أكتوبر/2018]سبأ