محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وكيل ذمار يتفقد سير العمل في ترميم مدرسة خولة للبنات بمدينة معبر ذمار-سبأ:

تفقد وكيل محافظة ذمار محمود الجبين اليوم سير العمل في إعادة تأهيل وترميم مدرسة خولة الأساسية الثانوية في مدينة معبر بمديرية جهران .



وخلال الزيارة التي رافقه فيها مدير مديرية جهران اسماعيل المغني، استمع الوكيل من استشاري المحافظة بمشروع الأشغال العامة المهندس محمد السنباني إلى شرح عن سير العمل في مشروع الترميم والذي ينفذه مشروع الأشغال العامة بتكلفة 25 ألف دولار بتمويل من مشروع الاستحابة الطارى UNDP للأمم المتحدة لأزمة اليمن.



وبين أن المشروع شمل إعادة تأهيل وترميم مبنى المدرسة والمحلقات ودروات المياه والأرصفة الخارجية والسور، بالإضافة إلى بناء خزان حصاد مياه الأمطار لتغطية احتياجات دروات المياه، لافتاً إلى المشروع في طور التسليم للمجلس المحلي ومكتب التربية.



وأكد الوكيل الجبين أهمية مطابقة أعمال الترميم للمواصفات الفنية والهندسية التي تضمنتها بنود الدراسة الخاصة بأعمال التأهيل والترميم ...مشيداً بجهود مشروع الاشغال العامة ومشروع الاستجابة الطارى في تنفيذ المشروع .



وأشار إلى أهمية الحفاظ على المبنى والفصول الدراسية ..حاثاً مشروع الاشغال على سرعة البدء في المرحلة الثانية لتأثيث المدرسة وتوفير الكراسي الدراسية والمستلزمات الضرورية .



رافقه خلال الزيارة مديرة المدرسة ندى العدادي .

سبأ [18/أكتوبر/2018]سبأ