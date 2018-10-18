محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الصحة : إصابة 13 حالة من أسرة واحدة بمرض الدفتيريا صنعاء-سبأ:

قالت وزارة الصحة العامة والسكان إن 13 حالة من أسرة واحدة مصابة بمرض الدفتيريا وصلت إلى مستشفى السبعين للأمومة والطفولة بأمانة العاصمة .



ووجه وزير الصحة الدكتور طه المتوكل خلال زيارته منتصف ليلة أمس للمرضى واطلاعه على مستوى الخدمات المقدمة لهم ، القائمين على المستشفى بتجهيز غرف عزل للمرضى ومنحهم الرعاية الكاملة .. كما افتتح العناية المركزة الخاصة بمرضى الدفتيريا والتي تم تجهيزها لاستقبال الحالات الطارئة .



وقال الوزير المتوكل " لا علاج لهذه الأمراض إلا بالتحصين والتطعيم ، وعلى المواطنين عدم الانصياع للإشاعات المغرضة عن كون اللقاحات غير آمنة، وليس لها أي مضاعفات كما يروج البعض "..



وأضاف وزير الصحة " هذا الكلام عار عن الصحة، اللقاحات آمنة وتخضع لرقابة عالمية" .



ودعا ، الآباء والأمهات إلى الحرص على تطعيم أطفالهم ضد هذه الأمراض من خلال التحصين الروتيني المتوفر في المراكز الصحية والمستشفيات أو التفاعل مع الحملات التي تنفذها الوزارة.



ولفت الدكتور المتوكل إلى أن الوزارة أمام تحد كبير يستوجب تكاتف الجميع من أجل القضاء على هذه الأمراض .. مؤكدا دعم برامج وحملات التحصين لضمان حماية الأطفال من أمراض الطفولة القاتلة..



وأشار إلى أهمية رفع نسبة التوعية بالتحصين للحفاظ على صحة الأطفال خاصة في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار .



وحمل وزير الصحة تحالف العدوان مسؤولية تفشي الأمراض والأوبئة .. مطالبا بسرعة فتح مطار صنعاء الدولي لنقل المرضى لتلقي العلاج في الخارج والسماح بدخول الأدوية.

سبأ [18/أكتوبر/2018]سبأ