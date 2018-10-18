بريطانيا تعتزم تمديد الفترة الانتقالية للخروج من الاتحاد الاوربي لأشهر

بروكسل-سبأ:

اعلنت بريطانيا اليوم اأنها ستدرس تمديد ما يعرف بالفترة الانتقالية التي تعقب خروج بريطانيا من الاتحاد الاوربي ”لأشهر فقط“، وهي خطوة يقول منتقدوها إنها تضعف من قرار الخروج.



وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للصحفيين في اليوم الثاني من قمة لزعماء الاتحاد الأوربي ”طرأت فكرة جديدة... هي إتاحة خيار تمديد فترة التنفيذ لأشهر... لأشهر فقط“.



وأضافت ماي ”لكن المسألة هي أنه ليس من المتوقع استغلال (التمديد) لأننا نعمل على ضمان أن تكون علاقتنا المستقبلية محل تطبيق بحلول نهاية ديسمبر 2020“.



وأكدت ماي لزعماء الاتحاد الاوربي خلال مأدبة عشاء مساء الأربعاء في بروكسل أنه ما زال بوسعها التوصل إلى اتفاق بشأن الخروج من التكتل، وتجنبت بذلك مواجهة معهم بشأن المفاوضات المتعثرة.



وقبل أقل من ستة أشهر على حلول موعد خروج بريطانيا من التكتل في أكبر تحول في سياستها منذ أكثر من 40 عاما، تعثرت مفاوضات الخروج بسبب قضية التعامل مع الحدود البرية الوحيدة بينهما التي تربط بين إقليم أيرلندا الشمالية البريطاني وجمهورية أيرلندا.

[18/أكتوبر/2018]سبأ