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آخر تحديث: الخميس، 18 - أكتوبر - 2018 الساعة 04:08:04م
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  اقتصاد
انخفاض أسعار النفط عن 80 دولارا بفعل ارتفاع المخزونات الامريكية
[18/أكتوبر/2018]
لندن-سبأ:

أنخفضت أسعار النفط اليوم لما دون 80 دولارا للبرميل في الوقت الذي تشير فيه زيادة مخزونات الخام الأمريكية للأسبوع الرابع إلى وفرة في الإمدادات، في حين يتلقى الخام دعما من التوترات بين السعودية والولايات المتحدة وانخفاض صادرات إيران.


وانخفض خام القياس العالمي برنت 70 سنتا إلى 79.35 دولار للبرميل. والخام متراجع بما يزيد على سبعة دولارات من أعلى مستوى منذ 2014 البالغ 86.74 دولار والذي سجله في الثالث من أكتوبر . وتراجع الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 61 سنتا إلى 69.14 دولار للبرميل.

وصعد النفط هذا الأسبوع بفعل مخاوف من انخفاض صادرات النفط الإيرانية بسبب العقوبات الأمريكية .

وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قالت امس الأربعاء إن مخزونات الخام الأمريكية زادت 6.5 مليون برميل الأسبوع الماضي في زيادة أسبوعية هي الرابعة على التوالي وبما يقرب من ثلاثة أمثال توقعات المحللين.

سبأ
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