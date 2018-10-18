زعماء الاتحاد الأوروبي يناقشون الهجرة والأمن

بروكسل –سبأ:

يبحث زعماء الاتحاد الأوروبي في العاصمة النمساوية بروكسل اليوم تحديات الهجرة والأمن الداخلي والإصلاحات في تكتل اليورو مع اقتراب موعد انتخابات الاتحاد الأوروبي الذي يحل العام المقبل.



وكان هؤلاء الزعماء قد أبدوا قلقهم من التهديدات الأمنية قبل الانتخابات ولا سيما احتمال تدخل روسيا وجهات فاعلة أخرى.



وتوقعت وكالة الأنباء الألمانية أن تثير الأحزاب الشعبوية المشككة في الاتحاد الأوروبي قضية الهجرة للتأثير على التصويت في مايو المقبل.



وقالت إن الزعماء الأوربيين فشلوا إلى حد كبير في الاتفاق على الإصلاحات الداخلية لنظام اللجوء في التكتل ويسعون الآن إلى الحصول على مزيد من المساعدة من دول



شمال أفريقيا لوقف تدفق المهاجرين مبينة ان ذلك يشمل زيادة التعاون مع ليبيا التي مزقتها الصراعات بشأن العودة الطوعية وتكثيف عمليات تدريب خفر السواحل الليبي.



ورأت الوكالة أن المستشار النمساوي زباستيان كورتس الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي قد يسعى في وقت لاحق الى اتخاذ خطوة لحل خلاف حول خطة فشلت إلى الآن وكانت تستهدف إعادة توزيع اللاجئين إلزاميا داخل الاتحاد الأوروبي.



وكان كورتس قد قال الليلة الماضية إنه سيقترح " تضامنا إجباريا " وهو ما يعني أن الدول التي ترفض استقبال اللاجئين ستضطر إلى القيام بواجباتها بطريقة أخرى.

[18/أكتوبر/2018]سبأ