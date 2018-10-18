كوريا الجنوبية والصين تعقدان محادثات حول نزع السلاع النووي لكوريا الشمالية

سول - سبأ:

من المنتظر أن يعقد كبار المبعوثين النوويين من كوريا الجنوبية والصين محادثات هذا الأسبوع حول سبل نزع الأسلحة النووية لكوريا الشمالية وإحلال سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية، وفقا لما قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الخميس.



ومن المقرر ان يلتقي لى دو هون ، ممثل وزارة شؤون السلام والأمن فى شبه الجزيرة الكورية ، مع نظيره كونغ شيوانو فى بكين يوم الجمعة.



ولا يزال لي وكونغ يحملان لقب رئيس وفد التفاوض في المحادثات السداسية حول البرنامج النووي لكوريا الشمالية.



ويضم المنتدى أيضا الولايات المتحدة وروسيا واليابان ، وقد عقدت الدورة الأخيرة في ديسمبر 2008.



ويأتي اجتماعهما هذا الأسبوع بعد أسبوع من إجراء كونغ محادثات مع نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي تشوي سون هوي في موسكو. كما عقد تشوي و كونغ اجتماعا ثلاثيا انضم إليه المبعوث النووي الروسي إيغور مورغولوف.



وقالت الوزارة إن اجتماع لي-كونغ هذه المرة هو جزء من "مشاورات وثيقة بين كوريا الجنوبية والصين من أجل نزع السلاح النووي الكامل وإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية".



وأضافت أنهما يعتزمان إجراء مناقشات متعمقة حول تقدم العملية وتبادل المعلومات حول نتائج حدث موسكو الأخير.

[18/أكتوبر/2018]سبأ