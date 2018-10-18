توزيع 221 دينة غاز بالأمانة وتشغيل ست محطات في المحافظات

صنعاء - سبأ:

قالت الشركة اليمنية للغاز إنها وزعت اليوم 221 دينة من مادة الغاز المنزلي على عقال الحارات في أحياء أمانة العاصمة لتوزيعها على المواطنين بسعر ثلاثة آلاف ريال.



وأوضحت الشركة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أن إجمالي القواطر المرحّلة من صافر 50 قاطرة منها 13 لأمانة العاصمة و37 قاطرة لبقية المحافظات.



وبحسب البرنامج اليومي الخاص بالشركة لعملية التوزيع تم تموين المطاعم بإسطوانات الغاز عن طريق 20 دينة توزع مباشرة.



وفيما يتعلق بالوضع التمويني في المحافظات أكد البيان استمرار تشغيل محطات الشركة بمحافظات عمران، ذمار والحديدة، وكذا تشغيل محطات خاصة في محافظات صعدة، إب وتعز والبيع بسعر 2100 ريال للأسطوانة .

[18/أكتوبر/2018]سبأ