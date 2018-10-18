عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بدء الانتخابات العامة في بوتان نيودلهي – سبأ:

بدأت الانتخابات العامة في دولة بوتان الواقعة في جبال الهيمالايا اليوم لاختيار الحزب الذي سيقود بوتان خلال السنوات الخمس القادمة.



وقالت وكالة الأنباء الألمانية إنه يحق لنحو 438 ألفًا و633 ناخبًا مسجلًا لاختيار مرشحين للجمعية الوطنية المؤلفة من 47 مقعدًا (مجلس النواب) من بين حزب "دروك فونسوم تشوجبا" الموالي للملكية وحزب "دروك نيامروب تشوجبا" المنتمي لتيار وسط اليسار.



وكانت الجولة الأولى من الانتخابات التي عقدت في سبتمبر الماضي قد أسفرت عن هزيمة مفاجئة لحزب الشعب الديمقراطي الحاكم الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء تشيرينج توبجاي.



وكانت بوتان قد سجلت معدلات مرتفعة في عدد الباحثين عن عمل وديونًا خارجية متصاعدة خلال العام المنصرم.

سبأ [18/أكتوبر/2018]سبأ