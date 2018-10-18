عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مجلس الأمن يعقد اليوم جلسة مفتوحة حول القضية الفلسطينية نيويورك – سبأ:

يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الخميس، جلسة مفتوحة حول القضية الفلسطينية.



ويستمع أعضاء المجلس خلال الجلسة، الى إحاطة من المنسق الأممي الخاص لعملية التسوية في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف حول الوضع على الأرض.



وستكون الجلسة علنية مفتوحة، ويمكن للدول من غير أعضاء مجلس الأمن المشاركة فيها، بالإضافة إلى من تدعوه رئاسة المجلس للمشاركة من منظمات المجتمع المدني، وقد دُعي إليها مدير منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية هجاي العاد.



ومن المتوقع أن تشمل احاطة ملادينوف، الوضع الأمني والإنساني في قطاع غزة، لاسيما الاحتجاجات على طول الحدود الشرقية للقطاع، والتي استشهد فيها أكثر من 200 فلسطيني برصاص الاحتلال خلال مشاركتهم بمسيرات العودة.



وكان مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور قال إن جلسةً مفتوحة ستُعقد في مجلس الأمن اليوم لبحث الأوضاع السياسية، لافتًا إلى أن الدول الأعضاء، ستعبر عن الإجماع الدولي بإنهاء الاحتلال وحل الدولتين.



وأضاف منصور لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية أن الدول الأعضاء، ستؤكد أن "القدس الشرقية" عاصمة لدولة فلسطين، وأنها أرض محتلة لا يمكن أن يبت بشأنها إلا ضمن قضايا الحل النهائي، وستؤكد الجلسة المفتوحة على دعم (أونروا) وقضية اللاجئين.



وبين منصور أنه سيجرى التصويت على 16 قرارًا متعلقًا بالقضية الفلسطينية، بعد انتهاء عمل اللجان الرئيسة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

سبأ [18/أكتوبر/2018]سبأ